Lice'de Minibüs Kazası: 5 Ölü, 11 Yaralı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Lice ilçesine bağlı kırsal Karahasan mahallesinin Heylo mezrasında meydana geldi. 41 AFM 446 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları incelemede 2 kişinin öldüğünü belirlerken, yaralanan 14 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar hastaneye kaldırdı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan 3 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tedavi altındaki 11 yaralından 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA