12 Yaşındaki Eyüp Can Güner'in Ölümünde Yeni Gelişme: Kamera Kaydı ve Tanık Beyanı Dosyaya Girdi

Haber: Özlem KARA

(ANKARA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, çırak olarak çalıştığı dönercinin yakınındaki pasajda şüpheli şekilde yaşamını yitiren ve vücudunda kesiler tespit edilen 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in ölümüne ilişkin dava dosyasına, mağdur aile adına tanıklık yapan bir kişinin beyanları ve yeni bir kamera kaydı girdi.

Eyüp Can Güner'in ölümüne ilişkin açılan davada tutuklu sanık Necmettin Ulaş Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Davanın 4 Ağustos'ta yapılan duruşmasında, dosyaya mağdur aile adına tanıklık yapan bir kişinin beyanları alındı. Tanık beyanında, tutuklu sanık Ulaş'ın dönerci içerisinde Eyüp Can Güner'i tehdit ettiği öne sürdü.

Tutuklu sanık Ulaş'ın daha önceki beyanlarında, pasaja girip hemen oradan ayrıldığını, Güner'i pasaja içerisinde görmediğini iddia etmişti. Yeni kamera görüntülerinde ise sanık Ulaş'ın pasaj içerisinde 3 dakika kaldığı görülüyor.

Eyüp Can Güner'in annesi Güllü Can, "Adli Tıp raporunun 9 ay sonra değiştirildiğini" öne sürdü. Can, Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in avukatının tutuklu sanık Necmettin Ulaş'ın avukatı olduğunu belirterek, "Gülistan Doku soruşturmasındaki gibi delil ve hastane raporlarının değiştirilmesinden tedirgin olduğunu" söyledi.

"EYÜP CANI GÖRMEMESİ İMKANSIZ"

Güner ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, "Sanık duruşmada 'Eyüp Can'ı kovaladım, evet hızlı bir şekilde koştum fakat amacım nasihat vermekti' dedi. Böyle hızlı bir şekilde koşması ve öncesinde tanıklarımız da söyledi kendisini tehdit etmişti. Aralarında sadece 4 saniye var. Orada Eyüp Can'ı yakalamaması imkansız. Pasaja girdikten sonra çıkıyor, etrafı gözetliyor daha sonra tekrar giriyor 3 dakika geçirdikten sonra tekrar çıkıyor " dedi.

Bilbay, tutuklu sanık Necmettin Ulaş'ın çelişkili beyanları olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:

"İçerideki durumun 'kesinlikle zifiri karanlık' olduğunu söyledi. 'Pasajda hiçbir yeri görmediğini' iddia etti. Biz bununla ilgili 2 tane keşif yaptık. Akşam saatlerinde ve onların istediği saatte yaptık. Mevsimsel dönemden kaynaklı da en karanlık dönemdeydi. İtiraz olmasın diye de hakimimiz her türlü yolu denedi. İtiraz edebilecekleri durum yoktu. Biz en karanlık dönemde bile içeriye girdik ve hiçbir şekilde 'zifiri karanlık' değildi. Orada Eyüp Can'ı görmemesi imkansız.

"SANIĞIN KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Mahkeme heyeti 'kasten adam öldürme'ye dönüşmesi itibari ile ek bir savunma istedi. Bizim de amacımız zaten kasten adam öldürmeden yargılanması. Çünkü Eyüp Can düşmedi, öldürüldü. Bizim burada sadece aleyhimize olan Adli Tıp raporları. Bununla ilgili 3-4 kere Adli Tıp raporları geldi. Bunlar çelişkili bu çelişkileri gidermek için beşinci raporu istediler. Eyüp Can'ın vücudundaki kesikler zaten simetri şekillinde kesikler. Bizim tek istediğimiz sanığın kasten adam öldürmeden ceza alması. Annesi bununla ilgili bir şikayette bulundu adli tıp raporlarındaki çelişkiden dolayı."

Avukat Gurbet Bilbay, Gülistan Doku soruşturmasındaki eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in avukatının tutuklu sanık Necmettin Ulaş'ın avukatı olduğunu belirterek, "Anne ister istemez tereddüt ediyor. Çünük Gülistan Doku'da da hastane kayıtlarıyla oynandı. Anne de bunları gidermek istiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA