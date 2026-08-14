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Sapanca'da otomobil 3 yaşındaki çocuğa çarptı: Hayatını kaybetti

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Sapanca'da bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir Nalbantoğlu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Ünlüce Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (47) idaresindeki otomobil, bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir Nalbantoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cihangir Nalbantoğlu'nun yakınları hastaneye akın ederken, otomobil sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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