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Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın

Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın Haber Videosunu İzle
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde dikkat çeken anlar yaşandı. Gençlerbirliği tribünlerinde Fenerbahçe formasıyla bulunan minik taraftara bazı Gençlerbirliği taraftarları tepki gösterdi. Tepkilerin ardından çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkartıldı.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde yaşanan bir olay dikkat çekti.  Gençlerbirliği taraftarlarının bulunduğu tribünde Fenerbahçe forması giyen minik bir taraftar yer aldı.

FORMASI ÇIKARTILDI

Minik taraftarın Fenerbahçe forması giymesine bazı Gençlerbirliği taraftarları tepki gösterdi. Yaşananların ardından çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması çıkartıldı.

BABASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Forması çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarının babası, "Oradaki polisimize çok teşekkür ederim bir baba olarak zor anlar yaşayacaktım. Davranışlarına engel olamayan bir insan üzerine polisimiz bize yardımcı oldu ve oğlumun üstüne polis tişörtünü giydirdi" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

hayvanın yapmayacağı bir davranış

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

O tepki gösterenler insanlıktan payını almamış olanlardır. O çocuğun nasıl korktuğunu düşünebiliyor musunuz? Daha çok şey yazardım da.....

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Haber Yorumlarıkosedagriza@gmail.com:

yazıklar olsun .Hani spor kardeşlik di

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Haber Yorumlarımuhammed kaya:

Olum ne guş beyinli adamlarsınız, adamlar milyon dolar götürüyorlar, sizde burda maç için insanlığınızı götürüyorsunuz

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