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Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı

Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı Haber Videosunu İzle
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş, sorgulanmak üzere Ankara'ya getirildi. Kuriş'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürerken, cemaat mensupları Başkent Millet Bahçesi’nde toplanmaya başladı. Bir araya gelen cemaat mensuplarının namaz kıldığı ve dua ettiği görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş ile beraberindeki 48 şüpheli Ankara'ya getirildi.

Kuriş'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu devam ederken, cemaat mensuplarının da kentte hareketliliğe neden olduğu görüldü.

BAŞKENT MİLLET BAHÇESİ'NDE TOPLANDILAR

Kuriş'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü saatlerde cemaat mensupları, Başkent Millet Bahçesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bir araya geldi. Toplanan kalabalığın namaz kıldığı ve dua ettiği anlar kameraya yansıdı.

POLİS BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

Cemaat mensuplarının toplandığı bölgede kalabalığın artması üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgedeki hareketlilik takip edildi.

ALANA ÇADIR KURDULAR

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, bazı cemaat mensuplarının Başkent Millet Bahçesi'ne çadır kurduğu öğrenildi. Kuriş'in emniyetteki işlemleri sürerken cemaat mensuplarının bölgedeki bekleyişi devam ediyor.

Umut Halavart
Umut Halavart
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Merak etmeyin Devlet bununda hakkından gelecek.

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