Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş ile beraberindeki 48 şüpheli Ankara'ya getirildi.

Kuriş'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu devam ederken, cemaat mensuplarının da kentte hareketliliğe neden olduğu görüldü.

BAŞKENT MİLLET BAHÇESİ'NDE TOPLANDILAR

Kuriş'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü saatlerde cemaat mensupları, Başkent Millet Bahçesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bir araya geldi. Toplanan kalabalığın namaz kıldığı ve dua ettiği anlar kameraya yansıdı.

POLİS BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

Cemaat mensuplarının toplandığı bölgede kalabalığın artması üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgedeki hareketlilik takip edildi.

ALANA ÇADIR KURDULAR

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, bazı cemaat mensuplarının Başkent Millet Bahçesi'ne çadır kurduğu öğrenildi. Kuriş'in emniyetteki işlemleri sürerken cemaat mensuplarının bölgedeki bekleyişi devam ediyor.