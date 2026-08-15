Fethiye'de Anne Katli ve İntihar
Muğla'nın Fethiye ilçesinde annesini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde annesini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Çiftlik Mahallesi'ndeki bir sitedeki evlerinde F.S. ile oğlu V.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine V.S, yanındaki tabancayla annesine ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, F.S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan V.S. ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA