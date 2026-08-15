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Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi

Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi Haber Videosunu İzle
Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
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Galatasaray'ın Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından eski yönetici Erden Timur'a taraftarlardan dikkat çeken bir çağrı geldi. Stat çıkışında Timur'a seslenen bir taraftar, "Erden abi, ne zaman geleceksin abi? Abi, kurtar bizi abi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından stat çıkışında dikkat çeken anlar yaşandı.  Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, stat çıkışında sarı-kırmızılı taraftarların ilgisiyle karşılaştı.

"TRANSFER DÖNEMİNDE TARAFTARLAR SİZİ ARIYOR"

Erden Timur'a stat çıkışında, "Transfer döneminde taraftarlar sizi arıyor…" denildi. Timur ise bu sözlere kısa bir yanıt vererek, "Herkese çok selamlar" ifadelerini kullandı.

"ABİ, KURTAR BİZİ"

Erden Timur'un taraftarlarla buluştuğu sırada bir Galatasaray taraftarının yaptığı çağrı ise dikkat çekti. Taraftar, eski sarı-kırmızılı yöneticiye, "Erden abi, ne zaman geleceksin abi? Abi, kurtar bizi abi" diye seslendi. Erden Timur ise kendisine yönelik bu çağrının ardından Galatasaray'daki geleceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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