AK Parti'nin 25. yılına özel dron gösterisi

Ak Parti, kuruluşunun 25'inci yıl dönümü, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen özel mitingle kutladı.

DRONLAR İLE 25 YIL GÖSTERİMİ

Program sırasında dron kullanılarak gerçekleştirilen özel gösteride AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunu anlatan özgün bir koreografi sergilendi.

Gösteride AK Parti'nin 25 yılda hayata geçirdiği önemli eser ve hizmetler, Türkiye'nin kalkınma ve teknoloji hamlelerini simgeleyen görseller, hafızalarda yer eden ifadeler ve 25. yıla özel semboller gökyüzüne yansıtıldı.

ÇİFT BAŞLI KARTAL DİKKATLERİ ÇEKTİ

Gösterinin öne çıkan kompozisyonlarından biri de ana filmdeki anlatının devamı niteliğinde tasarlanan çift başlı kartal oldu.