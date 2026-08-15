Fenerbahçe'ye sezonun ilk şoku! Öne geçtiği maçı kaybetti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Talisca ile öne geçen sarı-lacivertliler, Franco Tongya ve Oğulcan Ülgün'ün gollerine engel olamadı. Galatasaray ve Trabzonspor'un da puan kaybettiği haftada Fenerbahçe sezona puansız başladı.

FENERBAHÇE TALISCA İLE ÖNE GEÇTİ

Eryaman Stadı'nda oynanan müsabakayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ilk golünü 13. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Brezilyalı futbolcunun golüyle Fenerbahçe deplasmanda 1-0 öne geçti. Ev sahibi Gençlerbirliği ise 37. dakikada Franco Tongya'nın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

OĞULCAN ÜLGÜN GALİBİYETİ GETİRDİ

Başkent ekibi, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirdi. Gençlerbirliği'nde Oğulcan Ülgün, 56. dakikada fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Gençlerbirliği sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe ise 2026-2027 sezonuna puansız başladı.

FENERBAHÇE DE KAZANAMADI

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile Trabzonspor'un da puan kaybettiği ilk haftada sahadan eli boş ayrılarak zirve yarışına istediği başlangıcı yapamadı. Fenerbahçe, ligin 2. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

AKE İLK KEZ, İRFAN CAN 314 GÜN SONRA SAHNE ALDI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ilk kez sahaya çıktı. Manchester City'den transfer edilen Ake, bu sezon Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört eleme maçında da görev yapmıştı.

Kiralık olarak gittiği Kasımpaşa'dan dönen İrfan Can Kahveci ise ligde Fenerbahçe formasını 314 gün sonra yeniden giydi. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son olarak 5 Ekim 2025'te Samsunspor'a karşı sahaya çıkmıştı.

İSMAİL KARTAL 811 GÜN SONRA FENERBAHÇE KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal, 811 gün sonra Süper Lig'e döndü. Kartal, bu karşılaşmadan önce son lig maçına yine Fenerbahçe'nin başında 26 Mayıs 2024'te çıkmıştı. 65 yaşındaki teknik adam böylece iki sezon aranın ardından yeniden bir Süper Lig maçında Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde görev yaptı. Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde ligde oynadığı 38 karşılaşmada 99 puan toplamış ve sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KALESİNİ İRFAN CAN EĞRİBAYAT KORUDU

Gençlerbirliği'nin yeni transferlerinden İrfan Can Eğribayat da başkent ekibiyle ilk resmi maçına çıktı. Fenerbahçe'den transfer edilen İrfan Can Eğribayat, yeni takımındaki ilk karşılaşmasını eski kulübüne karşı oynadı ve Gençlerbirliği'nin kalesini korudu.