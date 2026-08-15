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Taraftar "Bam bam bam" diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu

Taraftar 'Bam bam bam' diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu Haber Videosunu İzle
Taraftar 'Bam bam bam' diye seslendi! Fatih Tekke'nin verdiği tepki olay oldu
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Bir Trabzonspor taraftarının Fatih Tekke'ye, "İstanbul takımlarına acımak yok. Çift forvet. Bam bam bam! Bu kupa Trabzonspor'a gidecek. Seninle şampiyon olacak Trabzon!" diye seslenmesinin ardından deneyimli teknik adamın verdiği garip tepki dikkat çekti. Tekke'nin herhangi bir yanıt vermeden boşluğa bakması o anlara damga vurdu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile bordo-mavili bir taraftar arasında yaşanan anlar dikkat çekti. Taraftar, Tekke'ye seslenerek, "İstanbul takımlarına acımak yok. Çift forvet. Bam bam bam! Bu kupa Trabzonspor'a gidecek. Seninle şampiyon olacak Trabzon!" ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE'NİN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Taraftarın oldukça coşkulu şekilde söylediği sözlerin ardından Fatih Tekke herhangi bir karşılık vermedi. Deneyimli teknik adamın bir süre boşluğa bakarak garip bir tepki vermesi dikkat çekti. Tekke'nin sessiz kaldığı o anlar kısa sürede viral oldu.

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