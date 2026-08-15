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Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü

Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü Haber Videosunu İzle
Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Kazakistan'da vereceği konser öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sanatçının ikonik dünya sahnesi, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle söndü.

Kanye West'in Kazakistan'daki konseri için hazırlanan ve sanatçının gösterilerinin dikkat çeken unsurlarından biri olan ikonik dünya sahnesi, olumsuz hava koşullarından etkilendi. Konser öncesinde kötü hava koşullarının etkisini artırması üzerine dünya sahnesi söndü.

İKONİK SAHNE SÖNDÜ

Kanye West'in konserlerinde görsel şovun önemli parçalarından biri olan dev dünya sahnesinin kötü hava koşulları nedeniyle sönmesi dikkat çekti.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
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