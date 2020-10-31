İzmir Haberleri
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İzmir Haberleri

İzmir haber, İzmir son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Son Dakika: İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak çıkarılan kadın, hayatını kaybettiİzmir - Bugün
Son Dakika: İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak çıkarılan kadın, hayatını kaybetti
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandıİzmir - Bugün
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay'dan olağanüstü görüntülerİzmir - Bugün
Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay'dan olağanüstü görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Depremzedelere verilecek destekleri tek tek saydıİzmir - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Depremzedelere verilecek destekleri tek tek saydı
Sakarya UMKE ekibi enkaz altında kalan bir kadını kurtardıİzmir - Bugün
Sakarya UMKE ekibi enkaz altında kalan bir kadını kurtardı
UMKE personeli Eda, enkaz altındaki İnci Okan'a davranışlarıyla gönüllere taht kurduİzmir - Bugün
UMKE personeli Eda, enkaz altındaki İnci Okan'a davranışlarıyla gönüllere taht kurdu
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin pişkinliği pes dedirtti: Seni polise şikayet edeceğimİzmir - Bugün
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin pişkinliği pes dedirtti: Seni polise şikayet edeceğim
Herkes deprem kitlendi Bakan Koca'dan hayati uyarı geldi: Afetle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyizİzmir - Bugün
Herkes deprem kitlendi Bakan Koca'dan hayati uyarı geldi: Afetle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz
Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 39'a yükseldiİzmir - Bugün
Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi
Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı: Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleriİzmir - Bugün
Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı: Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybettiİzmir - Bugün
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti
26 saat sonra mucize kurtuluş! 62 yaşındaki vatandaş enkazdan sağ çıkarıldıİzmir - Bugün
26 saat sonra mucize kurtuluş! 62 yaşındaki vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı
Enkaz altındaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı: Ağlayacak oldumİzmir - Bugün
Enkaz altındaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı: Ağlayacak oldum
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandıİzmir - Bugün
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı
Deprem anında İzmir'de olan Edis: Hayatımda böyle korku yaşamadımİzmir - Bugün
Deprem anında İzmir'de olan Edis: Hayatımda böyle korku yaşamadım
4 kızı enkaz altında kalan annenin sözleri yürek dağladı: Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüneİzmir - Bugün
4 kızı enkaz altında kalan annenin sözleri yürek dağladı: Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandıİzmir - Bugün
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı
İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyorİzmir - Bugün
İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor
Depremden korkan minik kızın haykırışları yürek yaktı: Annecim ben ölmek istemiyorumİzmir - Bugün
Depremden korkan minik kızın haykırışları yürek yaktı: Annecim ben ölmek istemiyorum
Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözlerİzmir - Bugün
Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detayİzmir - Bugün
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay
Depremin üstünden saatler geçti, Doğanlar apartmanındaki Küçükyumuk Ailesi'den haber yokİzmir - Bugün
Depremin üstünden saatler geçti, Doğanlar apartmanındaki Küçükyumuk Ailesi'den haber yok
Depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılarİzmir - Bugün
Depreme hazırlık toplantısında depreme yakalandılar
Bakan Pakdemirli'den Buse Hasdemir itirafı: Nasıl çıkartacağız bu kızı dedimİzmir - Bugün
Bakan Pakdemirli'den Buse Hasdemir itirafı: Nasıl çıkartacağız bu kızı dedim
Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat ettiİzmir - Bugün
Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktıİzmir - Bugün
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı
Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldıİzmir - Bugün
Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldı
AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç varİzmir - Bugün
AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var
Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdiİzmir - Bugün
Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi
Enkaz altında kalan karısı ve çocuklarının sesini duyan adamın sevinci kameralara yansıdıİzmir - Bugün
Enkaz altında kalan karısı ve çocuklarının sesini duyan adamın sevinci kameralara yansıdı
17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısınİzmir - Bugün
17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın
Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandıİzmir - Bugün
Serenay Sarıkaya, annesiyle İzmir'den dönerken depreme yakalandı
15 yaşındaki Günay Özışık'a ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar kameradaİzmir - Bugün
15 yaşındaki Günay Özışık'a ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar kamerada
Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi olduİzmir - Bugün
Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu
Son Dakika! Depremin vurduğu İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildiİzmir - Bugün
Son Dakika! Depremin vurduğu İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
Depremin merkez üssü Seferihisar'da deniz yeniden çekildiİzmir - Bugün
Depremin merkez üssü Seferihisar'da deniz yeniden çekildi
Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladıİzmir - Bugün
Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybettiİzmir - Bugün
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşımİzmir - Bugün
İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Oyuncu Berk Atan'ın İzmir'de yaşayan ailesi depreme evlerinde yakalandıİzmir - Bugün
Oyuncu Berk Atan'ın İzmir'de yaşayan ailesi depreme evlerinde yakalandı
İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyorİzmir - Bugün
İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyor
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyorİzmir - Bugün
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor
Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimli ikiz kardeşler, enkaz altından çıkarılmayı bekliyorİzmir - Bugün
Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimli ikiz kardeşler, enkaz altından çıkarılmayı bekliyor
İzmir'den güzel haberler de geliyor! Hülya teyze, 17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktıİzmir - Bugün
İzmir'den güzel haberler de geliyor! Hülya teyze, 17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı
Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendiİzmir - Bugün
Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi
Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldiİzmir - Bugün
Son Dakika! İzmir'de 5 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi
Ünlü isimler, Türkiye'yi ayağa kaldıran İzmir depreminin ardından sessiz kalamadıİzmir - Bugün
Ünlü isimler, Türkiye'yi ayağa kaldıran İzmir depreminin ardından sessiz kalamadı
Depreme marketin kasasında yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardıİzmir - Bugün
Depreme marketin kasasında yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardı
İbrahim Tatlıses'in bu akşam yayınlanacak olan programı İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendiİzmir - Bugün
İbrahim Tatlıses'in bu akşam yayınlanacak olan programı İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi
Enkaz altından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı açıkladı: Buse'nin durumu iyiİzmir - Bugün
Enkaz altından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı açıkladı: Buse'nin durumu iyi
16 yaşındaki İnci depremden 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldıİzmir - Bugün
16 yaşındaki İnci depremden 17 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! 'Felaketi kendileri istedi' diyen şahıs yakalandıİzmir - Bugün
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttuİzmir - Bugün
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çektiİzmir - Bugün
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti
Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldıİzmir - Bugün
Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı
İzmir: AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Ege, güven tazelediİzmir - 31.10.2020
AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Ege, güven tazeledi
İzmir: Deprem anında İzmir'de olan İzzet Yıldızhan: Bir tek Allah bilir!İzmir - 31.10.2020
Deprem anında İzmir'de olan İzzet Yıldızhan: Bir tek Allah bilir!
İzmir - 31.10.2020
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, deprem bölgesinde
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti.
İzmir - 31.10.2020
Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında mezuniyet töreni
Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.
İzmir - 31.10.2020
Son dakika haber... AFAD, İzmir depreminde can kaybının 39'a yükseldiğini açıkladı
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 39'a yükseldiğini bildirdi.
İzmir - 31.10.2020
İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alınığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İzmir: İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandıİzmir - 31.10.2020
İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
İzmir: Başkan Fatih Mert: 'Adil yönetim istiyoruz'İzmir - 31.10.2020
Başkan Fatih Mert: "Adil yönetim istiyoruz"
İzmir: MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Ettiİzmir - 31.10.2020
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
İzmir: Kuşadası Belediyesi'nden İzmir'e gıda yardımıİzmir - 31.10.2020
Kuşadası Belediyesi'nden İzmir'e gıda yardımı
Son Dakika: İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak çıkarılan kadın, hayatını kaybetti
İzmir: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeİzmir - 31.10.2020
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde
İzmir: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesini ziyaret ettiİzmir - 31.10.2020
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesini ziyaret etti
İzmir - 31.10.2020
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti
Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti.
İzmir: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile görüştüİzmir - 31.10.2020
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile görüştü
İzmir - 31.10.2020
TYB İstanbul Şubesi'nde "Balkan Şiir Gecesi" düzenlendi
Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığının desteği, Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği ile Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) organizasyonuyla "Balkan Şiir Gecesi" etkinliği düzenlendi.
İzmir: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam...İzmir - 31.10.2020
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam...
İzmir - 31.10.2020
Son dakika haberi: Kırgızistan Başbakanı Caparov'dan İzmir'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Son dakika haberi: Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı yetkilerini de elinde bulunduran Başbakan Sadır Caparov, İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.
İzmir: Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 76 Anadolu Basket: 67İzmir - 31.10.2020
Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalovaspor: 76 Anadolu Basket: 67
İzmir: İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardıİzmir - 31.10.2020
İzmir'de enkaz altında kalan bir kadını Sakarya UMKE ekibi kurtardı
İzmir - 31.10.2020
Son dakika haberi... DHA CANLI YAYIN Açıklaması
Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZMİR'DE BAYRAKLI İLÇESİ RIZABEY APARTMANI ENKAZINDAKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALIYOR.
İzmir: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını...İzmir - 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını...
İzmir - 31.10.2020
Göztepe'den enkaz altındaki Ali Çağın Kaygusuz için açıklama
Süper Lig ekibi Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı.
İzmir: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu an itibarıyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var'İzmir - 31.10.2020
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var"
İzmir - 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rezerv alan belirleme çalışmalarıyla birlikte süratle enkaz kaldırma çalışmaları devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rezerv alan belirleme çalışmalarıyla birlikte süratle enkaz kaldırma çalışmaları devam edecek.
İzmir: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enkazların kaldırılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız, evleri yıkılanlar için süratle evler yapılacak'İzmir - 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enkazların kaldırılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız, evleri yıkılanlar için süratle evler yapılacak"
İzmir - 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
İzmir - 31.10.2020
FLAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de okullarımızı bu hafta kapalı tutuyoruz.
İzmir: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu an itibariyle 37 vefatımız, 885 yaralımız var'İzmir - 31.10.2020
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle 37 vefatımız, 885 yaralımız var"
İzmir: Arama kurtarma faaliyetleri akşam saatlerinde de sürüyorİzmir - 31.10.2020
Arama kurtarma faaliyetleri akşam saatlerinde de sürüyor
İzmir - 31.10.2020
İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
TUTUKLANDIİzmir'de meydana gelen deprem sonrası hakaret içerikli paylaşım yapan ve Adıyaman'da gözaltına alınan Y.S. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
İzmir: Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından arama köpeğinin bulduğu kedi, kurtarıldıİzmir - 31.10.2020
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından arama köpeğinin bulduğu kedi, kurtarıldı
İzmir: İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardıİzmir - 31.10.2020
İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı
İzmir - 31.10.2020
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 36'ya yükseldiğini duyurdu
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 36'ya yükseldiğini bildirdi.
İzmir: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deİzmir - 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
İzmir - 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
İzmir: İzmir'deki depremin ardından Seferihisar'daki taşkın Sığacık Camisi'ne de zarar verdiİzmir - 31.10.2020
İzmir'deki depremin ardından Seferihisar'daki taşkın Sığacık Camisi'ne de zarar verdi
İzmir: Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde (3)İzmir - 31.10.2020
Son dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde (3)
İzmir: Türkiye İzmir için tek yürekİzmir - 31.10.2020
Türkiye İzmir için tek yürek
İzmir - 31.10.2020
Vali Kocabıyık, "Uşak, İzmir'in yanında"
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 bin 500 adet battaniyenin deprem bölgesi İzmir'e gönderildiğini belirterek, "Uşak, İzmir'in yanında" dedi.
İzmir: Türk Kızılaydan Azerbaycan'a 11 tır insani yardımİzmir - 31.10.2020
Türk Kızılaydan Azerbaycan'a 11 tır insani yardım
İzmir: Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldıİzmir - 31.10.2020
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı
İzmir - 31.10.2020
Bakan Dönmez: Bayraklı'da elektriksiz şebeke kalmayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Bayraklı ilçesinde devreye alınan yeni trafoyla ilçede elektriksiz şebekenin kalmayacağını bildirdi.
İzmir - 31.10.2020
Türkiye İzmir için tek yürek
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Uşak'tan battaniye yüklü araç İzmir'e yola çıktı.
İzmir - 31.10.2020
İzmir Valiliğinden kentteki barınma noktalarıyla ilgili açıklama
İzmir Valiliği, depremden etkilenenlerin kalabilecekleri barınma noktaları konusunda açıklama yaptı.
İzmir Namaz Vakitleri
İmsak06:07
Öğle13:00
İkindi15:54
Akşam18:20
Yatsı19:38
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İzmir Film Seansları
İZMİR
Yönetmen Yakın Tehlike
Tür Aksiyon
İZMİR
Yönetmen Son Kale: Hacıbey
Tür Tarih
İZMİR
Yönetmen Polaroid
Tür Drama
İZMİR
Yönetmen Tek Başına
Tür Gerilim
Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir, Ege Bölgesi’nde bulunuyor. 7 bin 340 km2 yüz ölçümüne sahiptir. Dünyanın en büyük üçüncü flamingo adasının ve diğer cazibe merkezleriyle Ege’nin İncisidir. İzmir’in ilçeleri; Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız İzmir haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz İzmir son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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Şu an buradasınız: İzmir Haber, İzmir Son Dakika Haberleri - Haberler - İzmir haber sayfamızda İzmir haberleri okuyabilir, İzmir son dakika haberleri ve güncel İzmir gelişmelerini görebilirsiniz. AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Ege, güven tazeledi.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 23:19:28. #1.14#
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