Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir, Ege Bölgesi’nde bulunuyor. 7 bin 340 km2 yüz ölçümüne sahiptir. Dünyanın en büyük üçüncü flamingo adasının ve diğer cazibe merkezleriyle Ege’nin İncisidir. İzmir’in ilçeleri; Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız İzmir haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz İzmir son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.