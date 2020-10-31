İzmir Haberleri

İzmir - Bugün
Son Dakika: İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak çıkarılan kadın, hayatını kaybetti
İzmir - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Depremzedelere verilecek destekleri tek tek saydı
İzmir - Bugün
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin pişkinliği pes dedirtti: Seni polise şikayet edeceğim
İzmir - Bugün
Herkes deprem kitlendi Bakan Koca'dan hayati uyarı geldi: Afetle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz
İzmir - Bugün
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti
İzmir - Bugün
4 kızı enkaz altında kalan annenin sözleri yürek dağladı: Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne
İzmir - Bugün
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı
İzmir - Bugün
Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler
İzmir - Bugün
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay
İzmir - Bugün
Depremin üstünden saatler geçti, Doğanlar apartmanındaki Küçükyumuk Ailesi'den haber yok
İzmir - Bugün
Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti
İzmir - Bugün
Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldı
İzmir - Bugün
Enkaz altında kalan karısı ve çocuklarının sesini duyan adamın sevinci kameralara yansıdı
İzmir - Bugün
17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın
İzmir - Bugün
Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı
İzmir - Bugün
İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
İzmir - Bugün
İzmir'den güzel haberler de geliyor! Hülya teyze, 17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı
İzmir - Bugün
İbrahim Tatlıses'in bu akşam yayınlanacak olan programı İzmir depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi
İzmir - Bugün
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı
İzmir - Bugün
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti
İzmir - Bugün
Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı
İzmir - 31.10.2020
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, deprem bölgesinde
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti.
İzmir - 31.10.2020
Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında mezuniyet töreni
Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.
İzmir - 31.10.2020
Son dakika haber... AFAD, İzmir depreminde can kaybının 39'a yükseldiğini açıkladı
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 39'a yükseldiğini bildirdi.
İzmir - 31.10.2020
İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alınığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İzmir - 31.10.2020
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti
Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti.
İzmir - 31.10.2020
TYB İstanbul Şubesi'nde "Balkan Şiir Gecesi" düzenlendi
Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığının desteği, Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği ile Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) organizasyonuyla "Balkan Şiir Gecesi" etkinliği düzenlendi.
İzmir - 31.10.2020
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam...
İzmir - 31.10.2020
Son dakika haberi: Kırgızistan Başbakanı Caparov'dan İzmir'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı
Son dakika haberi: Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı yetkilerini de elinde bulunduran Başbakan Sadır Caparov, İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.
İzmir - 31.10.2020
Son dakika haberi... DHA CANLI YAYIN Açıklaması
Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZMİR'DE BAYRAKLI İLÇESİ RIZABEY APARTMANI ENKAZINDAKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALIYOR.
İzmir - 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını...
İzmir - 31.10.2020
Göztepe'den enkaz altındaki Ali Çağın Kaygusuz için açıklama
Süper Lig ekibi Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı.
İzmir - 31.10.2020
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var"
İzmir - 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rezerv alan belirleme çalışmalarıyla birlikte süratle enkaz kaldırma çalışmaları devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rezerv alan belirleme çalışmalarıyla birlikte süratle enkaz kaldırma çalışmaları devam edecek.
İzmir - 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enkazların kaldırılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız, evleri yıkılanlar için süratle evler yapılacak"
İzmir - 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
İzmir - 31.10.2020
FLAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de okullarımızı bu hafta kapalı tutuyoruz.
İzmir - 31.10.2020
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibariyle 37 vefatımız, 885 yaralımız var"
İzmir - 31.10.2020
İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
TUTUKLANDIİzmir'de meydana gelen deprem sonrası hakaret içerikli paylaşım yapan ve Adıyaman'da gözaltına alınan Y.S. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
İzmir - 31.10.2020
AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 36'ya yükseldiğini duyurdu
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 36'ya yükseldiğini bildirdi.
İzmir - 31.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
İzmir - 31.10.2020
İzmir'deki depremin ardından Seferihisar'daki taşkın Sığacık Camisi'ne de zarar verdi
İzmir - 31.10.2020
Vali Kocabıyık, "Uşak, İzmir'in yanında"
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 bin 500 adet battaniyenin deprem bölgesi İzmir'e gönderildiğini belirterek, "Uşak, İzmir'in yanında" dedi.
İzmir - 31.10.2020
Bakan Dönmez: Bayraklı'da elektriksiz şebeke kalmayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Bayraklı ilçesinde devreye alınan yeni trafoyla ilçede elektriksiz şebekenin kalmayacağını bildirdi.
İzmir - 31.10.2020
Türkiye İzmir için tek yürek
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Uşak'tan battaniye yüklü araç İzmir'e yola çıktı.
İzmir - 31.10.2020
İzmir Valiliğinden kentteki barınma noktalarıyla ilgili açıklama
İzmir Valiliği, depremden etkilenenlerin kalabilecekleri barınma noktaları konusunda açıklama yaptı.
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İZMİR
Yönetmen Yakın Tehlike
Tür Aksiyon
İZMİR
Yönetmen Son Kale: Hacıbey
Tür Tarih
İZMİR
Yönetmen Polaroid
Tür Drama
İZMİR
Yönetmen Tek Başına
Tür Gerilim
Türkiye’nin üçüncü büyük şehri İzmir, Ege Bölgesi’nde bulunuyor. 7 bin 340 km2 yüz ölçümüne sahiptir. Dünyanın en büyük üçüncü flamingo adasının ve diğer cazibe merkezleriyle Ege’nin İncisidir. İzmir’in ilçeleri; Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız İzmir haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz İzmir son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.