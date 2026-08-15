Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, RB Salzburg forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Lucas Gourna-Douath'ı kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, yeni transferiyle 2031 yazına kadar sözleşme imzalarken RB Salzburg'a 4 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyecek. Gourna-Douath, Hull City'nin yaz dönemindeki 10. transferi oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. "Kaplanlar", Avusturya temsilcisi RB Salzburg'da forma giyen Lucas Gourna-Douath'ın transferini resmen açıkladı. Fransız futbolcuyla 2031 yazına kadar geçerli beş yıllık anlaşma sağlandı.
4 MİLYON EURO BONSERVİS
Hull City'nin transfer için RB Salzburg'a 4 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Anlaşmada performansa bağlı bonusların da bulunduğu belirtildi.
Avusturya ekibi ayrıca Gourna-Douath'ın gelecekte başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek bonservis gelirinin yüzde 10'unu alacak.
YAZ DÖNEMİNİN 10. TAKVİYESİ
Hull City, Lucas Gourna-Douath transferiyle birlikte yaz döneminde kadrosuna kattığı oyuncu sayısını 10'a yükseltti. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Serie A ve Ligue 1 deneyimleri bulunan 23 yaşındaki orta saha, bundan sonraki mücadelesini İngiltere'de sürdürecek.
"PREMİER LİG HER FUTBOLCUNUN HAYALİ"
Transferinin ardından kulübün resmi kanallarına konuşan Gourna-Douath, Hull City'ye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fransız futbolcu, "Çok mutluyum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Premier Lig her futbolcunun hayalidir. Artık bu ligde oynama fırsatına sahibim." ifadelerini kullandı. Gourna-Douath ayrıca Avrupa'nın farklı liglerinde edindiği tecrübeyi Hull City formasıyla sahaya yansıtmak istediğini söyledi.
HULL CITY'NIN TRANSFERLERİ
Lucas Gourna-Douath (23, Ön Libero)
Salzburg / Bundesliga – 4 milyon €
Nobel Mendy (21, Stoper)
Rayo / LaLiga – 23,40 milyon €
Konstantinos Tzolakis (23, Kaleci)
Olympiakos / Yunanistan Ligi – 23,30 milyon €
Lucas Herrington (18, Stoper)
Colorado / MLS – 14,80 milyon €
Jens Hjerta-Dahl (20, Merkez Orta Saha)
Tromsö / Eliteserien – 9,50 milyon €
Jack Butland (33, Kaleci)
Rangers / Premiership – 2,50 milyon €
Elliott Stroud (24, Sol Orta Saha)
Mjällby AIF / Allsvenskan – 2,50 milyon €
Hidemasa Morita (31, Merkez Orta Saha)
Sporting / Liga Portugal – Bedelsiz
Matt Targett (30, Sol Bek)
Newcastle / Premier League – Bedelsiz
Oscar Zambrano (22, Ön Libero)
NK Maribor / Prva Liga –