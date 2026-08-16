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Yüksekova'da alev alan otomobilde yaralanan 2 kardeş Van'a sevk edildi

Yüksekova'da alev alan otomobilde yaralanan 2 kardeş Van'a sevk edildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobilde mahsur kalan baba ve iki çocuğu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 14 ve 10 yaşındaki iki kardeş, ilçede yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba M.A.'nın tedavisi sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kardeş Van'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yüksekova-Esendere karayolundaki bir akaryakıt istasyonundan yakıt ikmali yapan otomobil, yola çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Sürücünün kontrolünden çıkan ve kısa sürede yangının büyüdüğü araçtaki baba M.A. (44) ile çocukları B.A. (14) ve B.A. (10) araç içinde mahsur kalarak yaralandı.

"Kardeşler Van'a sevk edildi"

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki doktorların değerlendirmesi sonucunda, vücutlarında ciddi derece yanıklar tespit edilen 14 ve 10 yaşındaki iki çocuk, ilçede tam donanımlı yanık ünitesinin bulunmaması üzerine ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren baba M.A.'nın sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri yangının patlama veya sızıntı kaynaklı olup olmadığını belirlemek için geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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