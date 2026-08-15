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İşte Süper Lig bu! Rizespor, Konyaspor'u 90+7'de yıktı

İşte Süper Lig bu! Rizespor, Konyaspor'u 90+7'de yıktı
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 90+7. dakikada Qazim Laçi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelede uzun süre gol sesi çıkmazken, konuk ekip son anlarda bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

BAHADIR GÜNGÖRDÜ SAKATLANDI

Konyaspor'un kalecisi Bahadır Güngördü, karşılaşmanın 68. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Bahadır Güngördü'nün yerine Deniz Ertaş kaleye geçti.

90+7'DE PENALTI GOLÜ

Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol 90+7. dakikada geldi. Çaykur Rizespor'da penaltıda topun başına geçen Qazim Laçi, vuruşunu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan kısa bölümde skor değişmedi ve Rizespor deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

RİZESPOR 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla Çaykur Rizespor yeni sezona galibiyetle başlarken, Konyaspor ilk haftayı puansız tamamladı. Tümosan Konyaspor gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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