Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), kadınlar ve erkeklerde düzenlenecek 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesinde "Milli Takımlar Gala Gecesi" etkinliği gerçekleştirdi.

İstanbul'daki bir otelde düzenlenen geceye TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF yönetim kurulu üyeleri, kadın ve erkek A Milli Voleybol Takımları, teknik ekipler ve çok sayıda davetli katıldı.

FİLENİN SULTANLARI ŞIKLIKLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Gecenin dikkat çeken isimleri arasında Filenin Sultanları yer aldı. Milli voleybolcular, tercih ettikleri kıyafetlerle gala gecesinde şıklıklarıyla öne çıktı.

ZEHRA GÜNEŞ KIRMIZI ELBİSESİYLE ÖNE ÇIKTI

Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Zehra Güneş ise gece için tercih ettiği kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Milli voleybolcu, gala gecesindeki şıklığıyla göz kamaştırdı.