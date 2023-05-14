Yunanistan Haberleri - Yunanistan Haber - Haberler

Yunanistan Haberleri
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Türkiye ve Yunanistan 1 Hafta Ara ile Seçimlere Gidiyor… Emekli Diplomatlar Yeni Dönemde İlişkilerin Düzeleceği Konusunda Umutlu
Türkiye ve Yunanistan 1 Hafta Ara ile Seçimlere Gidiyor… Emekli Diplomatlar Yeni Dönemde İlişkilerin Düzeleceği Konusunda Umutlu
Milli Savunma Bakan Akar'dan 'Tahıl Koridoru' ve 'Yunanistan' açıklaması Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "tahıl koridoru" ve "Yunanistan" açıklaması Açıklaması
MSB: "Hudut kartallarımız, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras, savunma sanayii için Türkiye'yi örnek gösterdi
SYRİZA adayı Zeybek, Yunanistan'da yaklaşan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
Yunanistan'da ana muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi
MSB: "Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı"
MSB: "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı."
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı
Edirne'de terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
HAVALA YÖNTEMİ İLE YASA DIŞI PARA TRANSFERİ YAPILAN BAKKAL GÖRÜNÜMLÜ İŞ YERİNE POLİS BASKINI
Cumhurbaşkanı bugün nerede? 9 Mayıs 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu bugün nerede, hangi şehirde, ilçede?
Ayvalık açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor