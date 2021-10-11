11 Ekim 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 11 Ekim Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31625 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 11 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Ekim Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ardahan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İhale Yönetmeliği Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 İçindekiler 72. Sayfadadır.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/1/2012 tarihli ve 28168 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ardahan

Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) Yaz okulunda, öğrencinin bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için önceki

yarıyıllardan dersinin kalmaması ve genel not ortalamasının (GNO) en az 2.50 olması gerekir.

Ayrıca herhangi bir sebeple üniversitelerden kendi isteği ile kaydını sildiren ve ÖSYM tarafından, tekrar üniversitelerin aynı bölümlerinin örgün veya ikinci öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak sonucunda, müfredatında bulunan derslerin %70'inden muaf olanlar istedikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yaz

okulunda üstten ders alabilirler."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(6) Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için devam şartını yerine

getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan ön lisans ve lisans öğrencileri, 10/10/2018 tarihli

ve 30561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla akademik

takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Ardahan Üniversitesi

Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 31/8/2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmî

Gazete'de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili

diğer mevzuat hükümleri uygulanır."

T.C.

Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı

Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Ekim 2021

PAZARTESİ Sayı : 31625

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2020 tarihli ve 31237 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı

maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında projeye

dayalı çalışmalar yapmak ve benzeri araştırma faaliyetlerinde bulunmak."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Mezun olabilmesi için başarısız bir dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları

halinde bütünleme sınavlarının bitimini takip eden bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulunca

belirlenecek tarihte tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavı başvurusu öğrencinin daha önce

almadığı bir derse ilişkin olamaz. İlişikleri kesilme durumunda olan öğrenciler hariç olmak

üzere genel ağırlıklı not ortalaması 2.00'ın altında olup tek ders sınav sonucunda en yüksek

notu (AA) alması halinde dahi genel ağırlıklı not ortalamasını 2.00'a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Tek ders sınavında alınan not, mutlak değerlendirme sistemine göre belirlenir. Öğrencinin ara sınav ve diğer sınavlarda almış oldukları notlara bakılmaksızın 100 üzerinden en az 60 puan (CC) alması durumunda, öğrenci bu dersten başarılı olmuş sayılır."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

7/9/2020 31237

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

9/1/2012 28168

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi Sayısı

12/5/2019 30772

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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin,

16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alımsatım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu

kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim

Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haber leşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,

tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,

kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek

birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari

şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve

gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,

e) İhale yetkilisi: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heyetinin uygun gördüğü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yöneticisi veya

görevlilerini,

f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,

g) Kiralama: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı

tarafını oluşturmasını,

ğ) Kiraya verme: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren tarafını oluşturmasını,

h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

ı) Mütevelli Heyeti: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

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i) Seyahat alımları: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin münhasıran eğitim

öğretim faaliyetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama,

temsil/ağırlama ve benzeri işlemleri,

j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda

mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,

l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,

m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,

n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,

o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,

ö) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj

işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Üniversite, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla

ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı

olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu

oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 5 – (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda,

ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin

belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tahmini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde

bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,

borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,

kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK

mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir

hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale

komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler

için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

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Komisyonlar

MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, Üniversite görevlilerinden birinin başkanlığında, ihale

konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonu; muayene

ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği

kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser

kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale işlem dosyası

MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve

diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler

bulunur.

Onay belgesi

MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kullanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve

geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne

olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci

başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan

MADDE 10 – (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7

günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel gazetelerden birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı

bir bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

ç) Geçici teminat miktarı.

d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya

sözleşme feshedilir.

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(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.

(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.

(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.

İhale/ön yeterlik dokümanı

MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer

belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik

kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik

veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın

bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından

tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca

veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli

ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan

yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında

taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine

katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı

%10'dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri

ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.

Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında

tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale dokümanının bir parçası

olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği

sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat

eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

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Alt yükleniciler

MADDE 14 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme

imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.

Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri

MADDE 15 – (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile

yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık

usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uygulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu

maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal

ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının

%10'undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetin, Üniversite lehine sonuç üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15'e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü

MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin

özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön yeterlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ilanında belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler

arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya

yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal

edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci

ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.

Pazarlık usulü

MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının

zorunlu olması.

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c) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl

TÜFE oranına göre güncellenecek altıyüzonaltıbinyediyüzkırksekiz TL'ye karşılık gelen tutardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir

ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın

(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik

belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir

istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına

esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında gösterilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında

belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu

işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı

fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul

edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin

MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20'sini geçmeyecek

ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk

alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması

ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve

kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya

özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Üniversitenin tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE oranına göre güncellenecek üçyüzsekizbinüçyüzyetmişdört TL'ye karşılık gelen tutardaki bedeli

aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma

ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir

tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

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Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin

adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı

ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve

teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış

olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı

alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve

açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek

tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.

(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin

edilebilir.

(6) Üniversite, Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin sisteme

kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluşturabilir veya bu sistemlere katılabilir.

Geçici teminat

MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3'ünden az, %6'sından fazla olmamak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen

ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin

birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici

teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve

tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek

üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun

olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme

dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek

nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede

isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen

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sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici

teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu

ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı

incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu

tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki

unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan

en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar

dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve

hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en

geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya

uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal

edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde

ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek

suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat

MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin

teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

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Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale

üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile

de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan

en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan

en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu

teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme

yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en

geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden

vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri

MADDE 26 – (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler

İhale usulleri

MADDE 27 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,

açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık

teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi

karar verir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa

konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi

işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı

ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

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(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin

adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten

sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin

ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra

numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer

belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası

ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon

başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve

üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra

hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında

olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü

MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde

hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif

son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde

bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.

Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.

Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından

imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış

teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını

sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen

isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte

bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha

önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü

MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

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b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.

(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler

sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini

vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale

yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı

gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu

durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10'luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti

MADDE 31 – (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif

eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin

tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda belirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda belirtilir.

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve

isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit

olunur.

Geçici teminat

MADDE 32 – (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6'sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle

yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar

veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en

geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya

uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal

edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

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(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe

sözleşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde

ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek

suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat

MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale

bedelinin %6'sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla

kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu

MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale

üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale

yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel teklifinin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin

sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En

uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin

de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim

etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin

bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi

ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar

sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi

kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden

bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 36 – (1) Üniversite gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce

ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği

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ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş

sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

(2) Birinci fıkrada sayılan fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak

fiil ve davranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir

kaydedilir ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda

bulunanlar hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan

bu kararlar Üniversite tarafından ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip

yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi

belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri

MADDE 39 – (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak

devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

Teminat

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda

gösterilir.

İtiraz

MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden

aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla ihalenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar

tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

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(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz

üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde

ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince

ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda

gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan

istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üniversite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve

sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler

MADDE 42 – (1) Üniversite;

a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,

ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim

ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip

kuruluşlardan,

e) Sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,

f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,

yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları

MADDE 43 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma

geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları, Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas

alınarak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre

gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu

Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti yürütür.

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İLÂN BÖLÜMÜ

YARGI İLÂNLARI

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden:

9420

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İstanbul 2. Çocuk Mahkemesinden:

EK KARAR

9373

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İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden:

9326

Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2021 – Sayı : 31625

İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden:

9385

—— • ——

İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden:

9375

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İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden:

9369

—— • ——

İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden:

9401

Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2021 – Sayı : 31625

İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden:

9397

—— • ——

İstanbul 4. Çocuk Mahkemesinden:

9400

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İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9301

—— • ——

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden:

9381

—— • ——

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9378

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İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9384

—— • ——

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9421

—— • ——

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9423

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Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesinden:

9511

—— • ——

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

9279

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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Hidrolik Güç Ünitesi 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2021/622636

Dosya No : 2144058

1- İdarenin

a) Adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 67090

ZONGULDAK

b) Telefon numarası

c) Faks numarası

: 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT)

: 0 372 251 19 00

2-İhale konusu işin nev'i

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hidrolik Güç Ünitesi 1 kalem

b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: İlgili Müessesenin iş sahası.

Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim

limanı.

c) Teslim tarihi :Sözleşme tarihinden itibaren 180 takvim günü içinde

teslimat yapılacaktır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati : 22.11.2021 Pazartesi günü 15.00

c) Dosya no : 2144058

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında

sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile

elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası

belgesi

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri:

1) Sistemde bulunan tüm elektrikli elemanlar (elektrik motorları, sensörler ve selenoid

valfler vb.) ATEX belgeli olacaktır. ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir

Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, elemanların grup-1 gazlı (metan) ortamlara

uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli belgeler teklif ile birlikte idari şartnamenin

7.3 maddesine uygun olarak verilecektir.

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2) Firmalar teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı, sırasına göre,

eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş

ortaklığı beyannamesi

i) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı

ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5 - İhale konusu işe ilişkin istenilen kaleme kısmi teklif verilemeyecektir.

6- İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL),Euro (€), ABD Doları (USA $) veya İngiliz

Sterlini (UK £) olarak verebilecektir.

7 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden

yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye

katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti

kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında

sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat

avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini sunması

zorunludur.

8- İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok.

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9- Teklifler 22.11.2021 Pazartesi saat 15.00 'e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı

Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu

değildir.

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

11- İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi)

takvim günü olmalıdır.

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

14.1. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur. 9442/1-1

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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığımdan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Jandarma Genel Komutanlığının Bilişim Personeli İhtiyacının Karşılanması Maksadıyla

(6) Sözleşmeli Bilişim Personeli Temin Edilecektir.

Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında

Yönetmelik", 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) çerçevesinde ve 375 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî

Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"

hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (6) sözleşmeli bilişim personelinin [(Yazılım

Geliştirme Uzmanı), (erkek veya kadın)] temini yapılacaktır.

1. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Aile, Çalışma ve Sosyal

Hizmetler Bakanlığının www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet adresinde "Kamu Personeli

Alım İlanları" bölümünde internet sitelerinde yayımlanacaktır.

b. Adayların "İlan Metninin" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması

gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan,

ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

c. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet

kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan

başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet

kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı

seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Başvurular, 11 Ekim 2021 günü başlayıp, 26 Ekim 2021 günü saat 23:59'da sona

erecektir.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve

sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel

şartlara sahip olmak,

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c. Müracaat tarihinin son günü olan 26 Ekim 2021 tarihi itibariyle (internetten yapılan

başvurunun son günü) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre

kazai rüşt kararı almış olmak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve

kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle

çıkarılmamış olmak,

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya

yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine,

toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu

olmak,

i. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli temini için başvuru

ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.

4. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

a. İletişim Bilgileri:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi

JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836

b. Resmi İnternet Adresleri:

(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

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Sağlık Bakanlığından:

1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B

maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci

maddesine göre, aşağıda belirtilen kameraman pozisyonu için mesleki uygulamalı sınav, diğer

pozisyonlar için ise sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR

UNVAN SAYI

Kameraman 1

Diğer Teknik Hizmet Personeli - Grafiker 1

Programcı 1

Büro Personeli 2

TOPLAM 5

2. Başvuru şartları, başvuru için istenen belgeler, sınav konuları, sınav tarihi, sınav yeri ve

diğer hususlara ilişkin bilgiler, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve https://yhgm.saglik.gov.tr

web adresinde yayımlanacaktır.

3. Adaylar, başvurularını dijital ortamda 11 Ekim 2021- 15 Ekim 2021 tarihleri arasında

e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecektir. Posta ile veya diğer şekillerde

yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 9561/1-1

—— • ——

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

Belediye Meclisimizin 01/06/2021 tarih ve 271 sayılı kararı ile uygun görülerek. Ankara

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/09/2021 tarih ve 1851 sayılı kararı ile tadilen onanan

"Etimesgut İlçesi. Alsancak. Atakent. Ayyıldız, Elvan. Kazımkarabekir, İstasyon, Oğuzlar, Otuz

Ağustos, Piyade, Süvari, Topçu Mahallelerindeki İmar Planlarında kat yüksekliği (Hmax ile ilgili)

plan notu ilavesine ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği" 11/10/2021 günü Müdürlüğümüz

ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur. 9450/1-1

—— • ——

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

Belediye Meclisimizin 01/06/2021 tarih ve 270 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2021 tarih ve 1937 sayılı kararı ile tadilen onanan

"Etimesgut İlçesi, Fatih Sultan Mahallesi Başkent Üniversitesi Kampüs Alanına ait 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı Değişikliği" 11/10/2021 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle

mezun olmak,

4. Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen

bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı

almamış olmak.

6. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya erteletmiş olmak)

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan, kura, sınav ve atama

süreçlerinin her aşamasında reddedilecektir.

10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik madde 17'ye göre ''Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri,

Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı

veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan

yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri

için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.''

denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,

11. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

KURA İŞLEMLERİ:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru

sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı

kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

Noter kurasına katılacak olanlar ile sözlü sınavına katılmaya hak kazanan asıl ve yedek

adayların isim listesi İzmir Demokrasi Üniversitesi internet adresinde (http://idu.edu.tr) ve İzmir

Demokrasi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet adresinde (http://pdb.idu.edu.tr)

duyurular kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca

adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ:

Kura çekimi sonucunda belirlenen açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday

sözlü sınavına tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; teslim edecekleri

belgeler, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri İzmir Demokrasi Üniversitesi

internet adresinden (http://idu.edu.tr) ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

internet adresinden (http://pdb.idu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat

yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ:

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar atamaya yetkili amirin olur/onay işlemleri

sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da

beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde

işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN:

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER:

1. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve

son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış "Özel Güvenlik Kimlik Kartına" sahip ve

silahsız olmak.

2. 40 yaşını doldurmamış olmak.

3. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık

nedeni bulunmamak.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim

Güvenlik Görevlisi 2 yıl

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve dengi)

En Fazla Öğrenim Seviyesi Önlisans

Kişisel Bilgiler

Cinsiyet Yaş

Erkek 18-40 (İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak)

Kadın 18-40 (İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak)

Kura Bilgileri

Kura Yeri İzmir Demokrasi Üniversitesi Konferans Salonu

Kura Tarihi 25/10/2021

Kura Saat Dilimi 10.00 - 11.00

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Çalışma Adresi Bilgisi

Çalışma Adresi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Yerleşkeleri, Hizmet Binaları

ve Hizmet Birimleri

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 2 (İki)

Çalışma Şekli Daimi/ Tam zamanlı

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER:

1- 40 yaşını doldurmamış olmak.

2- Temizlik ve destek hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi

bir sağlık nedeni bulunmaması gerekmektedir.

Meslek Bilgileri

Meslek Deneyim

Temizlik Görevlisi

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim (Ortaokul ve dengi)

En Fazla Öğrenim Seviyesi Lise

Kişisel Bilgiler

Cinsiyet Yaş

Erkek 18-40 (İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak)

Kadın 18-40 (İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak)

Kura Bilgileri

Kura Yeri İzmir Demokrasi Üniversitesi Konferans Salonu

Kura Tarihi 25/10/2021

Kura Saat Dilimi 10.00 - 11.00

Çalışma Adresi Bilgisi

Çalışma Adresi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Yerleşkeleri, Hizmet Binaları

ve Hizmet Birimleri

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu

Toplam Açık İş Sayısı 6 (Altı)

Çalışma Şekli Daimi/ Tam zamanlı

9462/1-1

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş

Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile usta

gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince ilgili KPSS puan

türünden 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak,

6) Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf

olmak),

7) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel sağlık durumu bulunmamak,

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı

almıyor olmak, şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,

2) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden 60 (altmış) ve

üzeri puana sahip olmak,

3) Usta Gemici veya güverte sınıfı daha üst bir yeterlilikte en az 3 (üç) yıl deniz hizmeti

bulunmak ve bunu belgelemek (çalışılan iş yerinden bu görevin yapıldığına dair alınan antetli ve

onaylı belge vs.),

4) Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara

(stcw vb.) ve belgelere sahip olmak,

5) Öncelik hakkına sahip olan adaylar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi

Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin birinci

fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmanın yanı sıra özel ve genelde

belirtilen tüm şartları taşıyor olmak,

6) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, şartları aranır.

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BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında

(www.iskur.gov.tr) internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon

hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

2) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak

yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3) KPSS (P93) puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek

KPSS (P93) puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı aday ile öncelik hakkına sahip

olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine

ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş

sayısının dört katı aday İŞKUR tarafından belirlenerek Bakanlığımıza bildirilecektir.

4) İlan edilen listelerle birlikte adaylardan istenilecek genel ve özel şartlara ilişkin

belgeler şahsen veya posta yoluyla "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No.5

Emek, Çankaya/ANKARA" adresine teslim etmeleri istenilecek ve teslim edilen belgeler

incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste Bakanlığımız

(www.uab.gov.tr) internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat

yapılmayacaktır.

5) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı

belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya

gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç

duyurusunda bulunulacaktır.

6) İlan edilen başvuru şartlarını taşımayan adaylar sözlü sınava çağırılmayacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü/Uygulamalı sınav, İstanbul' da yapılacak olup sınav tarihi ve yerine ilişkin duyuru

Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinden yapılacak ve adaylara ayrıca yazılı tebligat

yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınavda adaylar, Mesleki Alan (40 puan), Genel Kültür (20 puan), Bakanlık

Teşkilatı/Bakanlık Görev ve Yetki Alanı (20 puan), Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10

puan), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)

konularından olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden sözlü sınava alınacaktır.

2) Mesleki alan (40 puan) ile ilgili değerlendirme, sözlü soru haricinde adayların mesleki

bilgi ve becerileri ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye

yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak seyir tecrübesine yönelik yapılacak uygulamalı sınav

ile belirlenecektir.

3) Sözlü sınav puanı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak değerlendirme sonucunda 100

tam puan üzerinden değerlendirilmek üzere her bir üyenin vereceği puanların aritmetik

ortalamasının alınmasıyla belirlenecektir.

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4) Adaylar sözlü sınava gelirken geçerli kimlik belgelerinden birini [T.C. Kimlik No

yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi

geçerli pasaport, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)] yanlarında

bulunduracaklardır. Belirtilen kimlik belgeleri dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul

edilmeyecek olup kimlik belgeleri bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

5) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav

tarihinde değişiklik olması halinde Bakanlığımızın (www.uab.gov.tr) internet sitesinde duyuru

yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BAŞARI SIRALAMASI

1) Adayların başarı puanı, KPSS P93 puanının %40'ının, sözlü sınav puanının %60'ının

alınmasıyla belirlenecek olup, en yüksek başarı puanından başlanmak üzere yapılacak sıralama ile

de başarı sıralaması belirlenecektir.

2) Adayların başarı puanının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik

tanınacaktır.

3) Başarı sıralamasına göre açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıya kadar yedek aday

belirlenecek olup Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara

ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1) Asıl adaylar, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının

olumlu sonuçlanmasına müteakip göreve başlatılacaklardır.

2) Alınacak işçi personelin deneme süresi 60 (altmış) gün olup, İş Kanunu'nun 15'inci

maddesine istinaden belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunmaktadır.

3) İşe başlayacak adaylar Kurumun öngördüğü yerde çalışmayı kabul etmiş sayılır.

4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir

durumunun olmaması gerekmektedir.

5) Belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

İlanen duyurulur.

AÇIK İŞ SAYISINA İLİŞKİN İL VE BİRİM DAĞILIMI

İl Birim Unvan Kadro Sayısı

İstanbul İstanbul Liman Başkanlığı Usta Gemici 2

Antalya Antalya Liman Başkanlığı Usta Gemici 1

Kocaeli Kocaeli Liman Başkanlığı Usta Gemici 1

Balıkesir Marmara Adası Liman Başkanlığı Usta Gemici 1

İzmir İzmir Liman Başkanlığı Usta Gemici 1

Muğla Göcek Liman Başkanlığı Usta Gemici 1

TOPLAM 7

9351/1-1

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Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2021 – Sayı : 31625

11 Ekim 2021 – Sayı : 31625 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69

Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2021 – Sayı : 31625

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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ardahan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İhale Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri

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