Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio, formasından uzun süredir uzak kalmıştı. İspanyol yıldızın, cumartesi akşamı Konyaspor'a karşı oynanacak maçta görev alabilecek duruma geldiği öğrenildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldiği Marco Asensio, 5 Nisan'daki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak uzun bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. İspanyol oyuncunun son durumu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KONYASPOR MAÇIYLA SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe taraftarının büyük özlemini çektiği Marco Asensio, hafta sonunda yeniden sahalara dönüyor. Deneyimli oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ve TÜMOSAN Konyaspor maçında oynamaya hazırım mesajı verdiği öğrenildi.

ASENSIO'NUN OYNAMADIĞI MAÇLAR

Beşiktaş derbisinin ardından İspanyol yıldızın yokluğunda ligde 4 maça çıkan Kanarya, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Asensio, 13 gol ve 14 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Cemre Yıldız
