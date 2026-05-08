Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşan Kolombiyalı bir paralı asker, Rus ordusu tarafından esir alındı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Rus askerinin, “Nerelisin?” sorusuna savaşçının “Kolombiya” yanıtını verdiği, ardından “Rusya’ya hoş geldin” ifadelerinin kullanıldığı duyuldu. Dış basında geniş yankı uyandıran görüntüler, Ukrayna ordusunda görev yapan yabancı savaşçıları yeniden gündeme taşıdı.
Ukrayna ordusunda Rusya’ya karşı savaşan Kolombiyalı bir paralı askerin Rus birlikleri tarafından esir alındığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Rus askerinin, “Nerelisin?” sorusuna karşılık savaşçının “Kolombiya” yanıtını verdiği, ardından Rus askerinin “Rusya’ya hoş geldin” dediği duyuluyor.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kısa sürede yayılan görüntüler dış basında da geniş yankı uyandırdı. Esir alınan kişinin Ukrayna saflarında savaşan yabancı savaşçılardan biri olduğu belirtilirken, görüntülerin hangi cephede kaydedildiğine ilişkin net bilgi paylaşılmadı.
UKRAYNA ORDUSUNDA BİNLERCE YABANCI SAVAŞÇI VAR
Dış basında yer alan haberlere göre Ukrayna ordusunda çok sayıda yabancı savaşçı görev yapıyor. Özellikle Kolombiyalı eski askerlerin, yüksek maaş nedeniyle Ukrayna saflarına katıldığı ifade ediliyor. Euronews’in AP kaynaklı haberinde, bazı Kolombiyalı savaşçıların kendi ülkelerinde kazandıklarının birkaç katı ücret aldığı aktarılmıştı.
RUSYA “PARALI ASKER” SUÇLAMASIYLA YARGILIYOR
Rusya daha önce de Ukrayna adına savaşırken esir alınan yabancı savaşçılar hakkında “paralı askerlik” suçlamasıyla dava süreçleri başlatmıştı. Son dönemde Latin Amerika ülkelerinden Ukrayna ordusuna katılımın arttığına ilişkin iddialar uluslararası basında sık sık gündeme geliyor.