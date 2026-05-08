Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

Ukrayna ordusunda Rusya’ya karşı savaşan Kolombiyalı bir paralı askerin Rus birlikleri tarafından esir alındığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Rus askerinin, “Nerelisin?” sorusuna karşılık savaşçının “Kolombiya” yanıtını verdiği, ardından Rus askerinin “Rusya’ya hoş geldin” dediği duyuluyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntüler dış basında da geniş yankı uyandırdı. Esir alınan kişinin Ukrayna saflarında savaşan yabancı savaşçılardan biri olduğu belirtilirken, görüntülerin hangi cephede kaydedildiğine ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

UKRAYNA ORDUSUNDA BİNLERCE YABANCI SAVAŞÇI VAR

Dış basında yer alan haberlere göre Ukrayna ordusunda çok sayıda yabancı savaşçı görev yapıyor. Özellikle Kolombiyalı eski askerlerin, yüksek maaş nedeniyle Ukrayna saflarına katıldığı ifade ediliyor. Euronews’in AP kaynaklı haberinde, bazı Kolombiyalı savaşçıların kendi ülkelerinde kazandıklarının birkaç katı ücret aldığı aktarılmıştı.

RUSYA “PARALI ASKER” SUÇLAMASIYLA YARGILIYOR

Rusya daha önce de Ukrayna adına savaşırken esir alınan yabancı savaşçılar hakkında “paralı askerlik” suçlamasıyla dava süreçleri başlatmıştı. Son dönemde Latin Amerika ülkelerinden Ukrayna ordusuna katılımın arttığına ilişkin iddialar uluslararası basında sık sık gündeme geliyor.

