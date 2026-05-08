Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına küfür gibi tepki
Cristiano Ronaldo’nun, tribünlerden yükselen “Messi” tezahüratlarına elini cinsel organına götürerek tepki verdiği görüldü.
Cristiano Ronaldo, maç sırasında tribünlerden yükselen “Messi” tezahüratlarına verdiği tepkiyle gündem oldu.
TRİBÜNLERDEN “MESSI” SESLERİ YÜKSELDİ
Karşılaşma sırasında bazı taraftarların Lionel Messi lehine tezahürat yapması üzerine Cristiano Ronaldo’nun sinirlendiği görüldü.
HAREKETİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Portekizli yıldızın, tribünlere dönerek elini defalarca cinsel organına götürdüğü anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
TARTIŞMA YARATTI
Ronaldo’nun hareketi futbolseverler arasında büyük tartışma yaratırken, sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Özellikle Messi tezahüratlarının ardından gelen tepki hareketi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.