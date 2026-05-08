Rahat durmuyor! Olay adam Mbappe yine yaptı yapacağını

Real Madrid’de yaşanan krizlerin merkezindeki isimlerden biri olan Kylian Mbappe, bu kez antrenman tesislerine gülerken görüntülendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan kavga sonrası takım içindeki gerilim konuşulurken, Mbappe’nin tesislere oldukça neşeli şekilde gelmesi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

DAHA ÖNCE DE GÜLÜMSEMESİ KONUŞULMUŞTU

Kavgadan kısa süre önce görüntülenen Mbappe’nin yüzündeki gülümseme de büyük tartışma yaratmıştı. Fransız yıldızın rahat tavırları taraftarların tepkisini çekmişti.

TATİL KRİZİ DE YAŞANMIŞTI

Mbappe’nin, El Clasico öncesi kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya tatiline gitmesi de takım içinde rahatsızlık yarattığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

40 MİLYON İMZA TOPLANDI

Öte yandan Mbappe’nin Real Madrid’den gönderilmesi için başlatılan imza kampanyasında sayı 40 milyonu aşmıştı. Yeni görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada “Takım karışmışken Mbappe hâlâ gülüyor” yorumları yapıldı.