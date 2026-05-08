Rahat durmuyor! Olay adam Mbappe yine yaptı yapacağını
Real Madrid’de yaşanan krizler ve takım içindeki kavga sonrası eleştirilerin odağındaki Kylian Mbappe’nin, antrenman tesislerine bu kez de gülerek gelmesi taraftarları daha da delirtti.
Real Madrid’de yaşanan krizlerin merkezindeki isimlerden biri olan Kylian Mbappe, bu kez antrenman tesislerine gülerken görüntülendi.
YENİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ
Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan kavga sonrası takım içindeki gerilim konuşulurken, Mbappe’nin tesislere oldukça neşeli şekilde gelmesi sosyal medyada yeniden gündem oldu.
DAHA ÖNCE DE GÜLÜMSEMESİ KONUŞULMUŞTU
Kavgadan kısa süre önce görüntülenen Mbappe’nin yüzündeki gülümseme de büyük tartışma yaratmıştı. Fransız yıldızın rahat tavırları taraftarların tepkisini çekmişti.
TATİL KRİZİ DE YAŞANMIŞTI
Mbappe’nin, El Clasico öncesi kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya tatiline gitmesi de takım içinde rahatsızlık yarattığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
40 MİLYON İMZA TOPLANDI
Öte yandan Mbappe’nin Real Madrid’den gönderilmesi için başlatılan imza kampanyasında sayı 40 milyonu aşmıştı. Yeni görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada “Takım karışmışken Mbappe hâlâ gülüyor” yorumları yapıldı.