Burcu Köksal'ın 6 ay önceki sözleri yeniden gündem oldu: Ben partinin demirbaşlarından biriyim
CHP'den istifa edip 12 Mayıs'ta AK Parti'ye katılacağı öğrenilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal daha önce CHP'den ayrılmayacağını söylediği ortaya çıktı. Köksal o dönem katıldığı bir yayında "Anadan doğma CHP’liyim. Kapıdan kovdular bacadan girdim. Ben partinin demirbaşlarından biriyim" demişti.
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağı öğrenilen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın yaklaşık 6 ay önce katıldığı televizyon programındaki açıklamaları sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
“BEN PARTİNİN DEMİRBAŞLARINDAN BİRİYİM”
Köksal, o dönem TGRT’de katıldığı yayında hakkında çıkan parti değiştirme iddialarını reddetmişti.
Burcu Köksal açıklamasında, “Bu iddia troller tarafından dile getiriliyordu. Zafer Partisi’ne, İyi Parti’ye, AKP’ye geçecek diyorlardı. Beni CHP’ye kabullenmek istemiyor herhalde belli bir kesim. Anadan doğma CHP’liyim. Kapıdan kovdular bacadan girdim. Ben partinin demirbaşlarından biriyim.” ifadelerini kullanmıştı.
“PARTİMİ BIRAKMADIM”
Köksal, seçim sürecinde yaşadığı tartışmalara rağmen CHP’den ayrılmadığını da söylemişti.
Açıklamasında, “31 Mart seçimleri öncesi ya kendine başka bir iş bul ya da başka bir parti bul denildiğinde bile ben partimi bırakmadım. Yine parti içerisinde mücadeleme devam ediyorum. Herhangi bir yere gitmiyorum. CHP’de mücadeleme devam edeceğim. Partimde çalışmaya ve mücadeleme devam edeceğim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış derim.” demişti.
AK PARTİ İDDİALARINI DOĞRULADI
Uzun süre sessiz kalan ve CHP’li yetkililerin telefonlarına çıkmadığı öne sürülen Burcu Köksal, son olarak gazeteci Barış Yarkadaş’a yaptığı açıklamada AK Parti’ye katılacağını doğrulamıştı.
Köksal’ın, “Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır.” dediği aktarıldı.