Tartışma yaratan görüntü! Yedikleri çok konuşuldu

Bir fitness sporcusunun günlük beslenme rutinini paylaşması sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

“GÜNDE 500 GRAM PROTEİN ALIYORUM” DEDİ

Sporcu, kas gelişimi için her gün yaklaşık 500 gram protein tükettiğini açıklayınca dikkatleri üzerine çekti.

YEDİĞİ YUMURTALAR GÜNDEM OLDU

Paylaşılan görüntülerde tükettiği yüksek miktardaki yumurta, et ve diğer protein ağırlıklı besinler sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI

Bazı kullanıcılar bu beslenme düzenini desteklerken, bazıları ise günlük protein miktarının aşırı olduğunu savundu. Kısa sürede yayılan paylaşım fitness ve spor sayfalarında geniş yankı buldu.