Hakan Safi büyük oynuyor! Guardiola'nın veliahtını Fenerbahçe'ye getirecek

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin, Pep Guardiola’nın veliahtı olarak gösterilen Enzo Maresca ile teknik direktörlük görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de seçim heyecanı sürerken başkan adaylarından Hakan Safi’nin teknik direktör planı gündeme damga vurdu. Safi’nin dünyaca ünlü teknik adam Enzo Maresca ile görüştüğü öne sürüldü.

YABANCI HOCA KARARI

Başkanlığa seçilmesi halinde yabancı bir teknik direktörle çalışmayı planlayan Hakan Safi’nin daha önce Xabi Alonso ve Filipe Luis ile temas kurduğu belirtilmişti.

ENZO MARESCA İDDİASI

Son olarak Safi’nin, teknik direktörlük kariyeriyle dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı Enzo Maresca ile bir araya geldiği iddia edildi. Haberde, taraflar arasında yapılan görüşmede sözleşme şartlarının konuşulduğu aktarıldı.

“GUARDIOLA’NIN VELİAHTI” DENİYOR

46 yaşındaki teknik adam, Pep Guardiola’nın ekibinde görev aldıktan sonra Avrupa’da yükselen teknik direktörler arasında gösterilmişti. İngiliz basınında Maresca’nın, Guardiola sonrası Manchester City için de düşünüldüğü yazılmıştı.

CHELSEA İLE KUPALAR KAZANDI

İtalyan teknik adam, Chelsea döneminde FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi şampiyonlukları yaşamıştı. Hakan Safi’nin dünyaca ünlü bir teknik direktörle anlaşma ihtimali sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturdu.

Alper Kızıltepe
