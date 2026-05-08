Dünyada sadece Malatya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin 245 TL

Dünyada yalnızca Malatya’da yetişen ve nesli kritik seviyede tehlike altında bulunan endemik “Peşmen Navruzu” bitkisi, Yeşilyurt ilçesinde görüntülendi. Koruma altında bulunan bitkiyi koparanlara ise 699 bin 245 TL ceza uygulanıyor.

YÜKSEK RAKIMDA ORTAYA ÇIKTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında 2016 yılında koruma altına alınan Peşmen Navruzu, Yeşilyurt ilçesinde yaklaşık bin 400 rakımlı bölgede görüntülendi. Yer yer kar örtüsünün bulunduğu alanda açan çiçekler dikkat çekti. Bitkiyi doğa yürüyüşü sırasında fark eden Hüseyin Gülfırat, gördüğü türün daha sonra Peşmen Navruzu olduğunu öğrendiğini söyledi.

NESLİ KRİTİK SEVİYEDE TEHLİKE ALTINDA

Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, Peşmen Navruzu’nun Malatya’ya özgü lokal endemik bir tür olduğunu ve neslinin kritik seviyede tehlike altında bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, bitkinin genellikle nisan ayında çiçek açtığını, bu yıl ise hava şartları nedeniyle daha geç ortaya çıktığını belirtti.

KOPARANA 699 BİN TL CEZA

Koruma altındaki türün izinsiz şekilde koparılması ya da biyokaçakçılık faaliyetlerine konu edilmesi halinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.

“TESADÜFEN GÖRDÜM”

Bitkiyi görüntüleyen Hüseyin Gülfırat, “Kar görmek için yüksek rakımlı bölgelere çıkıyordum. Tesadüfen gördüğüm bu bitkinin Peşmen Navruzu olduğunu öğrendim. Endemik ve koparılması yasak bir türmüş” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı