Meksika'daki alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı

Güncelleme:
Meksika'nın Sinaloa eyaleti facia gibi bir yangına sahne oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre; Los Mochis kentinde bulunan Plaza Fiesta Las Palmas adlı alışveriş merkezi yerel saatle 14.30 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangının 16.50 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. İlk belirlemelere göre yangında en az 5 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kendi imkanları ile hastaneye giden kişilerin de bulunduğunu belirten yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine işaret etti. Yangın sırasında yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
