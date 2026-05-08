Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde

Real Madrid’de son dönemde yaşanan krizlerin ardından, Kylian Mbappe’nin transferinden hemen önce çekilen bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

TAKIMDAKİ NEŞELİ ORTAM DİKKAT ÇEKTİ

Yeniden paylaşılan görüntülerde Real Madridli futbolcuların birbiriyle şakalaştığı, eğlendiği ve takım içinde oldukça samimi bir atmosfer olduğu görüldü.

MBAPPE SONRASI KRİZLER ART ARDA GELDİ

Mbappe’nin takıma katılmasının ardından ise Real Madrid’de peş peşe yaşanan olaylar dikkat çekti. Son olarak Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında çıkan kavga ve iki oyuncu için gündeme gelen kadro dışı iddiaları büyük yankı uyandırdı.

İTALYA TATİLİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransız yıldızın, El Clasico öncesi kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya tatiline gitmesi de takım içinde rahatsızlık yarattığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

MBAPPE ELEŞTİRİLERİN MERKEZİNDE

Kavgadan kısa süre önce görüntülenen Mbappe’nin yüzündeki gülümseme de sosyal medyada çok konuşulmuştu. Taraftarlar, Fransız yıldızın son dönemde takım içindeki huzursuzluğun merkezinde olduğunu savunan paylaşımlar yaptı.

“MBAPPE GELMEDEN ÖNCE...” PAYLAŞIMLARI

Eski videonun yeniden yayılmasıyla birlikte sosyal medyada “Mbappe gelmeden önce takım aile gibiydi” yorumları yapılmaya başlandı.