Haberler

Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde

Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde Haber Videosunu İzle
Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid’de yaşanan krizlerin ardından, Kylian Mbappe transferinden önce çekilen ve futbolcuların eğlendiği görüntüler yeniden gündem oldu. Birçok kullanıcı takım içindeki huzurun Mbappe sonrası bozulduğunu savundu.

  • Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferinden bir gün önce çekilen bir video sosyal medyada yeniden paylaşıldı.
  • Videoda Real Madridli futbolcuların birbiriyle şakalaştığı ve samimi bir atmosfer olduğu görülüyor.
  • Mbappe'nin takıma katılmasının ardından Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında kavga çıktı ve kadro dışı iddiaları gündeme geldi.

Real Madrid’de son dönemde yaşanan krizlerin ardından, Kylian Mbappe’nin transferinden hemen önce çekilen bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

TAKIMDAKİ NEŞELİ ORTAM DİKKAT ÇEKTİ

Yeniden paylaşılan görüntülerde Real Madridli futbolcuların birbiriyle şakalaştığı, eğlendiği ve takım içinde oldukça samimi bir atmosfer olduğu görüldü.

MBAPPE SONRASI KRİZLER ART ARDA GELDİ

Mbappe’nin takıma katılmasının ardından ise Real Madrid’de peş peşe yaşanan olaylar dikkat çekti. Son olarak Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında çıkan kavga ve iki oyuncu için gündeme gelen kadro dışı iddiaları büyük yankı uyandırdı.

İTALYA TATİLİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransız yıldızın, El Clasico öncesi kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya tatiline gitmesi de takım içinde rahatsızlık yarattığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

MBAPPE ELEŞTİRİLERİN MERKEZİNDE

Kavgadan kısa süre önce görüntülenen Mbappe’nin yüzündeki gülümseme de sosyal medyada çok konuşulmuştu. Taraftarlar, Fransız yıldızın son dönemde takım içindeki huzursuzluğun merkezinde olduğunu savunan paylaşımlar yaptı.

“MBAPPE GELMEDEN ÖNCE...” PAYLAŞIMLARI

Eski videonun yeniden yayılmasıyla birlikte sosyal medyada “Mbappe gelmeden önce takım aile gibiydi” yorumları yapılmaya başlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse felaket olur
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı

Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ODTÜ'de Türk bayrağına çirkin saldırı! 6 kişi gözaltında

ODTÜ'de Türk bayrağına çirkin saldırı! Gözaltına alındılar
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış

İşte damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi! Bakın ne yaşanmış
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı

İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltına alındı
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak

Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
ODTÜ'de Türk bayrağına çirkin saldırı! 6 kişi gözaltında

ODTÜ'de Türk bayrağına çirkin saldırı! Gözaltına alındılar
OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak

OnlyFans çekimi ölümle bitti! Mahkeme fenomen için kararını verdi
Süper Lig'e çıkma hayalleri yarım kalınca isyan etti: Hepinizi Allah'a havale ediyorum

Hedefinde o isimler var: Hepinizi Allah'a havale ediyorum