Haberler

Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son

Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hobi bahçelerine sınırlama getiren ve yıkım kararı verilmiş yapıların kesinlikle yıkılmasını öngören yönetmeliğin ardından Meclis’teki yeni bir yasa teklifiyle kooperatifler üzerinden hobi bahçeleri kurulması ya da tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasına da kesin yasak getiriliyor. İzin alınmadan yapılmış yapı ve tesislere elektrik, su aboneliği veren belediyelere de 100 bin lira ceza kesilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle hobi bahçesi, bungalov ve bağ evi gibi yapılar denetim kapsamına girdi. Şimdi gündemde "tarım arazileri" var.

KOOPERATİF ÜZERİNDEN YAPILAŞMAYA YASAK

Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda değişiklik yapan yasa teklifine göre kooperatifler, imar planlarında tarımsal niteliği korunacak alanlar üzerine yapılmış taşınmazların mülkiyet hakkını edinemeyecek. Tek istisnasını, tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatifler oluşturacak. Ancak bu kooperatiflerin taşınmazlar üzerindeki mülkiyet edinimi de Bakanlığın iznine tabi olacak.

ARAZİ SAHİBİNE DE BOZANA DA CEZA

Tarım arazileriyle ilgili tespitler, herhangi bir şikayete bağlı olmaksızın valilikler tarafından kendiliğinden yapılacak. Bozulan arazilere, metrekare başına 2 bin 500 lira para cezası verilecek ve yapıların yıkılıp arazinin eski haline getirilmesi için 2 ay süre verilecek. Bu ceza hem arazi sahibine hem araziyi bozana ayrı ayrı verilecek.

ABONELİK VEREN BELEDİYEYE 100 BİN LİRA CEZA

İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri yaptırılmayacak. Buna aykırı davranan kamu kurumlarına 100 bin lira para cezası verilecek. Para cezası kesilen kurumlar, bir ay içinde abonelikleri iptal edecek. Edilmeyenler için aboneliğin devam ettiği her ay ayrıca 100 bin lira para cezası kesilecek.

Şerife Güzel
Haberler.com
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj
Hürmüz'de gerilim arttı, Trump'tan açık tehdit var: Ateşkes olmazsa...

Saldırılar sonrası gerilim artıyor! Savaş boyunca bunu ilk kez söyledi
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı

Hesap vakti! ODTÜ'deki olayların öncesi ve sonrası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!

Burcu Köksal'ın 6 ay önceki sözleri yeniden gündem oldu: Ben partinin demirbaşlarından biriyim

Burcu Köksal daha 6 ay önce bu sözleri söylemiş: Andan doğma...
Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Dünyada sadece Malatya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin 245 TL

Dünyada sadece o ilimizde yetişiyor! Koparmanın cezası 700 bin TL
32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi

32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi