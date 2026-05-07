Adalet Bakanı Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuk olduğu canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiğini söyledi.