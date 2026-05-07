Tchouameni, sanki takım arkadaşına yumruk atıp hastanelik etmemiş gibi kameralara poz verdi

Real Madrid'de takım arkadaşı Federico Valverde ile tartışmasının ardından Uruguaylı oyuncuya yumruk atan ve hastaneye kaldırılmasına neden olan Aurelien Tchouameni'nin dün akşam tesislerden çıkışı esnasında bir taraftara verdiği görüntü ortaya çıktı. Kameralara karşı gülümseyen Fransız oyuncunun yüzünde bir pişmanlık duygusunun olmadığı görüldü.

Real Madrid'in antrenmanı esnasında patlak veren ve dünya futbol gündemine bomba gibi düşen Aurelien Tchouameni - Federico Valverde kavgasının yansımaları devam ediyor. Takım arkadaşına yumruk atarak hastanelik ettiği iddia edilen Fransız yıldızın, dün akşam tesis çıkışındaki tavırları ortaya çıktı.

PİŞMANLIKTAN ESER YOK

Dün akşam saatlerinde tesislerden ayrılırken bir taraftarın kamerasına yakalanan Tchouameni’nin sergilediği rahat tavırlar dikkatlerden kaçmadı. Fransız orta sahanın, Valverde’nin hastaneye kaldırılmasına neden olan fiziksel müdahalesinin ardından objektiflere karşı gülümsemesi ve sergilediği soğukkanlı tutum pes dedirtti. 

NELER YAŞANMIŞTI?

İspanyol basınındaki haberlere göre; Real Madrid'deki antrenman sırasında ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tchouameni’nin attığı sert yumruk sonrası Valverde’nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kulüpten konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 
Cemre Yıldız
