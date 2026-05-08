OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak

ABD’de Michaela Rylaarsdam adlı OnlyFans içerik üreticisi, bir müşterisinin ölümüne yol açtığı iddia edilen fetiş seansı sonrası savcılıkla anlaşarak suçunu kabul etti. Sanık, “istemsiz adam öldürme” suçlamasını kabul ederken, 4 yıl hapis cezası üzerinde mutabakata varıldı.

11 BİN DOLARLIK FETİŞ SEANSI

Savcılığın açıklamalarına göre olay, Nisan 2023’te gerçekleşen ücretli bir seans sırasında meydana geldi. 56 yaşındaki Michael Dale’in, Rylaarsdam’a 11 bin dolardan fazla ödeme yaparak fetiş temelli bir içerik talep ettiği belirtildi.

AĞIR KISITLAMA VE BOĞULMA İDDİALARI

İddialara göre Dale, streç filmle “mumya gibi” sarıldı, gözlerine yapıştırıcı uygulanarak kapatıldı, ayaklarına botlar yapıştırıldı ve yüzü ile başı dahil olmak üzere plastik filmle tamamen sarıldı. Soruşturmada ayrıca başına plastik poşet geçirildiği ve ağzının bantlandığı tespit edildi. Adli tıp raporuna göre ölüm nedeni boğulma (asfiksi) olarak belirlendi ve poşetin en az 8 dakika boyunca başta kaldığı ifade edildi.

OLAY YERİNDE BULGULAR VE SORUŞTURMA

Polis ekipleri olay yerine ulaştığında Dale’in bilincinin kapalı olduğu, daha sonra hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği ve yaşam desteğinin kesildiği açıklandı. Dedektif Chris Zack, Rylaarsdam’ın telefonunda içerik kaydı görüntüleri ve olay anına dair fotoğraflar bulunduğunu, ayrıca bazı materyallerin eşine gönderildiğini söyledi.

TANIKLAR VE SAVUNMA

Dale’in oda arkadaşı, seans sırasında Dale’in “durmasını istediğini” ve bir noktada daha fazla para teklif ederek yardım talep ettiğini duyduğunu ifade etti. Savunma tarafı ise Rylaarsdam’ın 911’i aradığını ve olay yerinde ilk yardım müdahalesi yaptığını belirtti.

TUTUKLAMA VE SONUÇ

İki yıl sonra tutuklanan 32 yaşındaki üç çocuk annesi sanık, savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında “istemsiz adam öldürme” suçunu kabul etti. 8 Haziran’da resmen cezalandırılması bekleniyor.

