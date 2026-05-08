Burcu Köksal 'AK Parti'ye katılıyorum' diyerek duyurdu: Erdoğan ile yarım saat görüştük

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası bir anda kulisleri hareketlendirdi. 12 Mayıs Salı günü iki ismin de rozetlerini takarak AK Parti'ye katılacağı iddia edilirken, gelişmelerin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, sessizliğini bozdu.

BURCU KÖKSAL İDDİALARI DOĞRULADI

Karar almasında hiçbir baskı, tehdit ve soruşturma olmadığını belirten Köksal iddiaları doğruladı.

"SALI GÜNÜ AK PARTİ'YE KATILIYORUM"

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Köksal, “Evet ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. CHP ile mücadeleden yoruldum. Ben hizmet etmek istedim, memleketime hizmet etmek içindir çabam ama CHP beni çok yordu" dedi.

"ERDOĞAN İLE YARIM SAAT GÖRÜŞTÜM"

Köksal ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü de dile getirdi. Köksal, “Sayın Cumhurbaşkanı ile yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi” dedi.

"PARTİ OLARAK SENİN ARKANDAYIZ"

Erdoğan'ın ayrıca Köksal'a “Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

"MESUT ÖZASLAN DA GEÇECEK" İDDİASI

Bu arada CHP'den daha önce istifa eden Mesut Özaslan ve bazı isimlerin de AK Parti'ye katılacağı ileri sürüldü.

Kaynak: Haberler.com