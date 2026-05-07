Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Kızıldeniz'e konuşlandırıldığı bildirildi

Fransa Savunma Bakanlığı, Charles de Gaulle uçak gemisinin Doğu Akdeniz'den ayrılarak Kızıldeniz'e geçtiğini duyurdu. Bu adım, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Fransa Savunma Bakanlığı nezdindeki Devlet Bakanı Alice Rufo, BFMTV'de katıldığı programda Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Akdeniz'den ayrıldığını belirtti.

Bakan Rufo, "An itibarıyla uçak gemisi Süveyş Kanalı'nı geçti ve Kızıldeniz'de." dedi.

Bölgede deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak için Fransa'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Rufo, "(Charles de Gaulle'ün) Süveyş Kanalı'ndan geçmesi ve Kızıldeniz'e gitmesi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için harekete geçme isteğimizin güçlü bir göstergesi." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD/İsrail-İran savaşının patlak vermesinin ardından 3 Mart'ta Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'e Akdeniz'e hareket emri vermişti.

Fransa ve İngiltere savaş sonrası seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bölgedeki gemilere eskortluk edecek savunma amaçlı bir misyon kuracaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
