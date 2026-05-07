Haberler

Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti

Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti Haber Videosunu İzle
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın en ünlü oyuncularından Uorfi Javed, tamamen yenilebilir pastadan tasarlanan dikkat çekici bir elbiseyle davete katıldı. Ünlü ismin, etkinlik sırasında kıyafetinden parçalar kopararak çevresindekilere ikram etmesi ise hem şaşkınlık yarattı hem de kısa sürede viral oldu.

Hint sinemasının kalbinin attığı Bollywood’un dikkat çeken isimlerinden Uorfi Javed, katıldığı etkinlikte giydiği sıra dışı kıyafetle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isim, tamamen yenilebilir pastadan yapılan siyah elbisesiyle davete katılırken, kıyafetinden parçalar koparıp çevresindekilere ikram etti.

PASTADAN YAPILAN ELBİSE İLGİ ODAĞI OLDU 

Mumbai’de düzenlenen etkinlikte boy gösteren Uorfi Javed’in giydiği gösterişli tasarımın tamamının pastadan yapıldığı belirtildi. Çiçek ve zincir detaylarıyla dikkat çeken siyah elbise, kısa sürede davetin en çok konuşulan konusu oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Javed’in, elbisesinden parçalar kopararak davetlilere verdiği anlar büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar tasarımı yaratıcı bulurken, bazıları ise sıra dışı fikri şaşkınlıkla karşıladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU 

Etkinlik sonrası paylaşılan videolar milyonlarca kez izlenirken, “yenilebilir elbise” konsepti sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Uorfi Javed’in elbisesini misafirlere ikram ettiği görüntüler kısa sürede viral hale geldi.

Sık sık cesur ve alışılmadık moda tercihleriyle gündeme gelen Uorfi Javed, daha önce de farklı tasarımlarıyla Bollywood dünyasında adından söz ettirmişti.

Elif Yeşil
Haberler.com
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz

CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkana sert uyarı
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket

İran'a sunduğu anlaşma İsrail'i karıştırdı: Bizim için felaket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Instagram’da bot hesap temizliği yapıldı, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı

Ünlülerin takipçileri bir gecede buharlaştı! Rekor iki isimde
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Süper Lig'e çıkan Amedspor şimdi de Lemina'yı gözüne kestirdi

Icardi'den eli boş dönen Amedspor G.Saray'dan başka birini alıyor

Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi

Viral olan görüntü! Gören bir daha baktı

Seray Kaya'nın direk dansı şovu olay oldu

Ünlü oyuncunun direk dansı şovu olay oldu! Sınırları zorladı