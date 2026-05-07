Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, tarihinde ilk kez mücadele edeceği lig için kadrosunu güçlendirecek.

Sezondaki istikrarlı performansını son haftalardaki zorlu yarışla taçlandıran Diyarbakır temsilcisi, Süper Lig'e adını yazdırmanın gururunu yaşıyor. Kentte 10 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan kupa töreni ve şampiyonluk kutlamasına hazırlanan Diyarbakır temsilcisinde başkan Nahit Eren, AA muhabirine, Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

''TATLI BİR REKABETTİ''

Başarıyla sonuçlanan sürece ilişkin bilgi veren Eren, "Çok zorlayıcıydı. Gerçekten stres dolu, baskı dolu günler yaşadık. Özellikle ligin son haftalarındaki rekabet ve mücadele kalpleri durduracak noktaya geldi. Bir yandan rakiplerimizin maçlarını takip ederken bir yandan kendi maçlarımıza odaklandık. Taraftarımız da aynı anda iki karşılaşmayı izler hale geldi ama dediğim gibi tatlı bir rekabetti, mücadele güzeldi." dedi.

''AMEDSPOR, DİYARBAKIR'I AŞAN TARAFTAR DESTEĞİNE SAHİP''

Eren, şampiyonluğun yalnızca Diyarbakır'da kutlanmadığına işaret ederek "Şampiyonluk geniş coğrafyada coşkuyla kutlandı. Muazzam derecede mutluyuz. Bütün kent mutlu, bölge mutlu. Çünkü Amedspor, Diyarbakır'ı aşan taraftar desteğine sahip bir kulüp. Günlerdir kutlamalar devam ediyor. Süper Lig'de olmak, hak ettiğimiz yerde olmak bizler için çok sevindirici." diye konuştu.

''CUMHURBAŞKANI VE TÜM SİYASİ PARTİ LİDERLERİNE TEŞEKKÜRLER''

Eren, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile siyasi parti liderlerinin neredeyse tamamının tebrik mesajı bizler açısından çok kıymetli. Bu tür paylaşımlar, Amedspor'un Türkiye'de diğer kulüpler gibi bulunduğu liglerde futbol oynayan ve bir kenti temsil eden kulüp olduğunun görülmesi açısından da önemliydi. Bu vesileyle kulüp olarak teşekkür ettik. Ben de bir kez daha Cumhurbaşkanı ve tüm siyasi parti liderlerine teşekkürlerimi iletiyorum."

''ORTAK EMEĞİN ÜRÜNÜ''

Eren, kulübün en büyük gücünün taraftar desteği olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından "ciddi" desteklerinin olduğunu anlattı.

Çevre illerden de maçlara gelen çok sayıda taraftarın olduğunu aktaran Eren, "Deplasmanlarda bile bizi yalnız bırakmadılar. Bu başarıyı onlarla birlikte elde ettik. Bu süreç, futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve taraftarlarımızın ortak emeğinin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

''YAPILANMAYA GİTMEMİZ GEREKİYOR''

Eren, kentte günlerdir süren kutlamaların 10 Mayıs Pazar günü düzenlenecek organizasyonla devam edeceği bilgisini verdi. Türkiye'de ve Avrupa'da kutlamalar yapıldığını dile getiren Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

"Süper Lig, üst düzey bir organizasyon. Kutlamaların ardından Süper Lig hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlayacağız. Mevcut kadromuzdan devam edecek oyuncularımız da olacaktır ancak Süper Lig'in ağırlığını kaldıracak futbolcu kalitesi ve kadro genişliği açısından yeni bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyor. Yurt içinden ve yurt dışından tecrübeli, yıldız futbolcularla kalıcı bir kulüp olmayı hedefliyoruz."