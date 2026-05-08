Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi

Uefa Konferans Ligi yarı finalinde Shakhtar Donetsk, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Crystal Palace, 2-1 kazandı.

SHAKHTAR DONETSK MUCİZEYİ BAŞARAMDI

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Pedrinho (K.K) ve 52. dakikada Ismaila Sarr kaydetti. Ukrayna ekibinin tek golü 34. dakikada Eguinaldo ile geldi.

ARDA TURAN'DAN AVRUPA'YA VEDA

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, rakibine toplam skorda 5-2 üstünlük kurarak adını finale yazdıran taraf oldu. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise turnuvaya veda etti.

AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Yarı finalin bir diğer ayağında İspanyol ekibi Rayo Vallecano, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Meinau Stadyumu'nda oynanan maçı Rayo Vallecano, ilk maçta olduğu gibi 1-0 kazandı. Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 42. dakikada Alemao kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano, rakibi Strasbourg'a iki maç sonunda toplam skorda 2-0 üstünlük kurarak finale yükseldi.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ve Rayo Vallecano, 27 Mayıs'ta Almanya'daki Red Bull Arena Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.