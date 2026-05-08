Haberler

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Crystal Palace'a 2-1 yenildi. Ukrayna ekibi, toplam skorda rakibine 5-2 mağlup olarak Konferans Ligi'ne yarı finalde veda etti.

  • Crystal Palace, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında Shakhtar Donetsk'i 2-1 yenerek toplamda 5-2 ile finale yükseldi.
  • Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, turnuvaya yarı finalde veda etti.
  • UEFA Konferans Ligi finali, 27 Mayıs'ta Red Bull Arena'da Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasında oynanacak.

Uefa Konferans Ligi yarı finalinde Shakhtar Donetsk, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Crystal Palace, 2-1 kazandı.

SHAKHTAR DONETSK MUCİZEYİ BAŞARAMDI

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Pedrinho (K.K) ve 52. dakikada Ismaila Sarr kaydetti. Ukrayna ekibinin tek golü 34. dakikada Eguinaldo ile geldi. 

ARDA TURAN'DAN AVRUPA'YA VEDA

Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, rakibine toplam skorda 5-2 üstünlük kurarak adını finale yazdıran taraf oldu. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise turnuvaya veda etti.

AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Yarı finalin bir diğer ayağında İspanyol ekibi Rayo Vallecano, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Meinau Stadyumu'nda oynanan maçı Rayo Vallecano, ilk maçta olduğu gibi 1-0 kazandı. Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 42. dakikada Alemao kaydetti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano, rakibi Strasbourg'a iki maç sonunda toplam skorda 2-0 üstünlük kurarak finale yükseldi. 

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ve Rayo Vallecano, 27 Mayıs'ta Almanya'daki Red Bull Arena Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

Hürmüz’de savaş alarmı! İran ve ABD’den peş peşe saldırı açıklamaları
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var

Hürmüz'deki çatışmada büyük şüphe! Savaşa o ülke de girmiş olabilir
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi

Muhittin Böcek'in oğlu ve Özkan Yalım itirafçı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı

Yine yaptı babalığını!
Shakira'dan 12 yıl sonra bir müjde daha! İşte Dünya Kupası'nın resmi şarkısı

12 yıl aradan sonra bombayı patlattı!
Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü

Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu

Herkes onu konuşuyor

Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı

Yine yaptı babalığını!
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta