CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini açıklaması sonrası CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı yapıldı.

Toplantıda Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. ANKA'nın aktardığını göre görevden alınan Albayrak, Burcu Köksal ile yakınlığı ile biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Uzun süre sessiz kalan ve CHP’li yetkililerin telefonlarına çıkmadığı öne sürülen Burcu Köksal, son olarak gazeteci Barış Yarkadaş’a yaptığı açıklamada AK Parti’ye katılacağını doğrulamıştı.

Köksal’ın, “Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır.” dediği aktarıldı.

Dün akşam CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla protesto gerçekleştirmişti.

Parti yöneticileri Köksal'a ulaşamadığını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” ifadelerini kullanmıştı.

