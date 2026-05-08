Haberler

CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda yapılan olağanüstü toplantıda, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılacağı öğrenilen Belediye Başkanı Burcu Köksal’a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

  • CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı yapıldı.
  • Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.
  • Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağını doğruladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini açıklaması sonrası CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı yapıldı.

Toplantıda Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. ANKA'nın aktardığını göre görevden alınan Albayrak, Burcu Köksal ile yakınlığı ile biliniyor.

Murat Albayrak

NE OLMUŞTU?

Uzun süre sessiz kalan ve CHP’li yetkililerin telefonlarına çıkmadığı öne sürülen Burcu Köksal, son olarak gazeteci Barış Yarkadaş’a yaptığı açıklamada AK Parti’ye katılacağını doğrulamıştı.

Köksal’ın, “Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır.” dediği aktarıldı.

Dün akşam CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla protesto gerçekleştirmişti.

Parti yöneticileri Köksal'a ulaşamadığını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son

Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor! Yıkım da var para cezası da
Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi

Basra'da hareketli dakikalar! Dev tankeri ele geçirip bayrağı astılar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Havlucuyu bir ay beklediniz atmak için. Onuda artık baskılara dayanamadınız da öyle şutladınız. Bu ne acele kardeşim be.....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı

Hesap vakti! ODTÜ'deki olayların öncesi ve sonrası
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat

250 bin kişiye iş imkanı! Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor
İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız'

İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not gündem yarattı: Habibi...
Kütahya Belediye Meclisinde ortalık karıştı: Burası sizin at çiftliğiniz değil

Belediye meclisinde ortalık karıştı: Burası sizin at çiftliğiniz değil
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı

Hesap vakti! ODTÜ'deki olayların öncesi ve sonrası
Rahat durmuyor! Olay adam Mbappe yine yaptı yapacağını

Olay adamın tesise giriş şekline tepki yağıyor

'Müstehcenlik' suçundan yargılanan Mabel Matiz hakkında karar

"Müstehcenlik" suçundan yargılanan Mabel Matiz hakkında karar