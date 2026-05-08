Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu

Başrolünde yer aldığı “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin yeni sezon heyecanını yaşayan Serenay Sarıkaya, gösterim gecesinde sevgilisi Mert Demir ile birlikte objektiflere yansıdı. Uzun süredir aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftin samimi halleri geceye damga vurdu.

SERENAY SARIKAYA’NIN TARZI OLAY OLDU

Geceye leopar desenli askılı süper mini elbisesiyle katılan Serenay Sarıkaya’nın çıplak ayak tercihi de sosyal medyada gündem oldu. Cesur tarzıyla dikkat çeken oyuncu, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

AŞK DOLU DANSLARI GÜNDEM YARATTI

Parti boyunca oldukça keyifli oldukları görülen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in romantik dansı davetlilerin de ilgisini çekti. Çift, Mert Demir'in "Gözlerime Bak" şarkısıyla romantik dans etti. Çiftin birbirlerine sarılarak dans ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, haklarında ortaya atılan “reklam aşkı” iddialarına da adeta yanıt niteliği taşıdı.