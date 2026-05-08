Hindistan'da kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Hindistan’da varlıklı bir adamın kalabalığın ortasında tepsi dolusu parayı çevresindekilere dağıttığı görüntüler dikkat çekti. Dış basında yer alan haberlerde olayın dini ya da geleneksel bir etkinlik sırasında gerçekleşmiş olabileceği belirtildi. Görüntüler kısa sürede yayılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları adamın yardımseverliğini övdü, bazıları ise para dağıtımını “gösteriş” olarak yorumladı.

  • Hindistan'da kalabalığın ortasında oturan bir adam, tepsi dolusu parayı çevresindekilere dağıttı.
  • Görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve kullanıcılar yardım/bağış olarak yorumlayanlar ile gösterişi eleştirenler olarak ikiye ayrıldı.
  • Hindistan'da düğün, dini festival ve yerel kutlamalarda toplu para dağıtımı görüntüleri sık sık gündem oluyor.

Hindistan’da çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kalabalığın ortasında oturan varlıklı bir adamın, tepsi dolusu parayı çevresindekilere dağıttığı anlar kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

TEPSİ DOLUSU PARAYI ETRAFINDAKİLERE VERDİ

Görüntülerde geleneksel kıyafetler giyen çok sayıda kişinin çevrelediği adamın, metal tepside bulunan paraları tek tek dağıttığı görülüyor. O anlarda çevrede yoğun kalabalık oluşurken, vatandaşların para alabilmek için sıraya girdiği dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Dış basında yer alan paylaşımlarda görüntülerin Hindistan’daki dini ya da geleneksel bir etkinlik sırasında kaydedilmiş olabileceği değerlendirmeleri yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntüleri “yardım” ve “bağış” olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise gösterişli para dağıtımını eleştirdi.

HİNDİSTAN’DA BENZER GÖRÜNTÜLER SIK SIK GÜNDEM OLUYOR

Hindistan’da düğünler, dini festivaller ve yerel kutlamalarda toplu para dağıtımı görüntüleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Özellikle zengin iş insanları veya yerel kanaat önderlerinin halka nakit para dağıttığı görüntüler büyük ilgi görüyor.

Yorumlar (1)

Ergün Erkuş:

O KADAR OLAY EDİYORLARKİ O TEPSİDE TL DEGERİ YÜZBİN LİRA DEGİL..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

