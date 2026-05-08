Hindistan'da kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Hindistan’da varlıklı bir adamın kalabalığın ortasında tepsi dolusu parayı çevresindekilere dağıttığı görüntüler dikkat çekti. Dış basında yer alan haberlerde olayın dini ya da geleneksel bir etkinlik sırasında gerçekleşmiş olabileceği belirtildi. Görüntüler kısa sürede yayılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları adamın yardımseverliğini övdü, bazıları ise para dağıtımını “gösteriş” olarak yorumladı.
Hindistan’da çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kalabalığın ortasında oturan varlıklı bir adamın, tepsi dolusu parayı çevresindekilere dağıttığı anlar kısa sürede milyonlarca kez izlendi.
TEPSİ DOLUSU PARAYI ETRAFINDAKİLERE VERDİ
Görüntülerde geleneksel kıyafetler giyen çok sayıda kişinin çevrelediği adamın, metal tepside bulunan paraları tek tek dağıttığı görülüyor. O anlarda çevrede yoğun kalabalık oluşurken, vatandaşların para alabilmek için sıraya girdiği dikkat çekiyor.
SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI
Dış basında yer alan paylaşımlarda görüntülerin Hindistan’daki dini ya da geleneksel bir etkinlik sırasında kaydedilmiş olabileceği değerlendirmeleri yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntüleri “yardım” ve “bağış” olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise gösterişli para dağıtımını eleştirdi.
HİNDİSTAN’DA BENZER GÖRÜNTÜLER SIK SIK GÜNDEM OLUYOR
Hindistan’da düğünler, dini festivaller ve yerel kutlamalarda toplu para dağıtımı görüntüleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Özellikle zengin iş insanları veya yerel kanaat önderlerinin halka nakit para dağıttığı görüntüler büyük ilgi görüyor.