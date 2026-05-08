Sarıyer'de Teknede Çalışırken Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

SARIYER'de Mısır uyruklu O.M.A.S.A.S. (49), bakım için karaya alınan teknede çalışırken yüksekten düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Rumeli Feneri Mahallesi'nde bulunan limanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakım için karaya alınan teknede marangozluk yapan Mısır uyruklu O.M.A.S.A.S., çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Ağır yaralanan işçiyi gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.M.A.S.A.S., ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
