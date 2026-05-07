İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiği bildirildi.

İRAN BASINI: DÜŞMAN UNSURLARI İLE KEŞM ADASI’NDA ÇATIŞMA ÇIKTI

İran basını, dakikalar önce bölge sakinlerinin birkaç patlama sesi duyduğunu aktarırken, seslerin kaynağı ve tam olarak hangi noktadan geldiğinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Yerel basında yer alan başka bir haberde, bazı kaynakların söz konusu seslerin bir kısmının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yaptığı öne sürülen bazı gemilere yönelik uyarı ateşlerinden kaynaklandığı iddia edildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı ise İran Silahlı Kuvvetleri ile düşman unsurları arasında Keşm Adası'nda çatışma yaşandığını ve çatışma sırasında Behman İskelesi'nin bazı kısımlarının hedef alındığını bildirdi.

“BAE KAYNAKLI DÜŞMANCA EYLEM EMARELERİ VAR”

Yarı resmi Tasnim haber ajansında, saldırının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kaynaklı olabileceğine yönelik ifadelere yer verildi. Haberde, “Bahman Keşm İskelesi'nde BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var. Kaynaklar, Bender Abbas'taki patlama seslerinin iki İHA'ya müdahale eden hava savunma sistemleriyle ilgili olduğunu belirtiyor. Ayrıca bazı kaynaklar, Siyonist rejimin bir aracı olarak hareket eden BAE hükümetinin Bahman Keşm İskelesi'ndeki düşmanca eylemini haber ediyor” ifadelerine yer verildi.

“BAE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DÜŞMANCA EYLEMİN BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR”

Konunun henüz resmi olarak doğrulanmadığına da dikkat çekilen haberde, “Bu durumun doğrulanması halinde, BAE gerçekleştirdiği düşmanca eylemin bedelini ödeyecektir.” denildi.

“DÜŞMAN HATA YAPMASI DURUMUNDA ÖNCESİNDEN DAHA SERT KARŞILIK ALACAK”

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, ülkenin güneyindeki saldırılara tepki göstererek, düşmanın hata yapması durumunda öncesinden daha sert karşılık alacağını belirtti. Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı. İranlı yetkili, "Tekrarlanan hatalar farklı bir karşılık doğurmaz; sadece cevabı daha sert ve yıkıcı hale getirir." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN VE KUVEYT, ABD ORDUSUNUN ÜS VE HAVA SAHALARINA ERİŞİMİNE YÖNELİK KISITLAMALARI KALDIRDI

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'ndaki güncel duruma ilişkin yeni bir gelişme iddiası paylaşıldı.

Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmanın ardından servis edilen habere göre, Suudi Arabistan ile Kuveyt, ABD ordusunun kendi üslerini ve hava sahalarını kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Konuyla ilgili olarak ABD yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'li yetkililer, söz konusu adımın, Trump'ın başlattıktan 36 saat sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi'ne yeniden dönmesinin önünü açtığını ifade etti. Aynı yetkililer, Pentagon'un, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerini sağlamaya yönelik operasyona bu hafta yeniden başlayabilmek için seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

"ÖZGÜRLÜK PROJESİ"

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Trump, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.

Kaynak: Haberler.com