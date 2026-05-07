Hakan Safi ve Sadettin Saran arasında sürpriz görüşme
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran ile kongre süreci ve Fenerbahçe'nin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, mevcut başkan Sadettin Saran ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.
SAFİ, SARAN İLE GÖRÜŞTÜ
Hakan Safi, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Sadettin Saran'ı ziyaret ederek yaklaşan kongre süreci ve kulübün geleceğine dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
''KAPSAMLI BİR İSTİŞARE GERÇEKLEŞTİRDİK''
Safi açıklamasında, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Sadettin Saran'ı ziyaret ederek kongre süreci ve kulübümüzün yarınlarına dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.