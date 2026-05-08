Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı
2010 FIFA Dünya Kupası'na ''Waka Waka'', 2014 FIFA Dünya Kupası'na da ''La La La'' şarkısıyla damga vuran Shakira, futbolseverlere büyük müjdeyi verdi. Ünlü sanatçı, bu kez de 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısı "Dai Dai"yi duyurdu.
2026 DÜNYA KUPASI İÇİN GERİ DÖNDÜ
Kolombiyalı yıldız, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası’nın resmi şarkısını hazırladığını açıkladı.
“DAI DAI” 14 MAYIS’TA YAYINLANACAK
Shakira’nın, Nijeryalı yıldız Burna Boy ile birlikte seslendirdiği “Dai Dai” isimli şarkının 14 Mayıs’ta yayınlanacağı duyuruldu.
Ünlü sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Maracana Stadyumu’ndan, işte Dünya Kupası resmi şarkısı ‘Dai Dai’. 14 Mayıs’ta geliyor. Hazırız!” ifadeleri kullanıldı.
2010 Dünya Kupası’nın unutulmaz marşı “Waka Waka” ile dünya çapında büyük başarı yakalayan Shakira’nın yeni şarkısı futbolseverler arasında şimdiden büyük heyecan yarattı.