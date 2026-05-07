Haberler

Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı

Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı Haber Videosunu İzle
Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Terim, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in Crystal Palace ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçını izlemek için Londra'ya geldi.

  • Fatih Terim, Shakhtar Donetsk'in Crystal Palace ile oynadığı rövanş maçını izlemek için Londra'ya gitti.
  • Fatih Terim, Arda Turan'ın kısıtlı şartlara rağmen Shakhtar Donetsk'te iyi işler çıkardığını ve Türkiye'nin iyi bir antrenör kazandığını söyledi.
  • Shakhtar Donetsk'in Crystal Palace'ı elemesi durumunda Arda Turan, UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör olacak.

Uefa Konferans Ligi finalinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. 

FATİH TERİM'DEN ARDA TURAN'A DESTEK

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan'ı bu zorlu karşılaşmada yalnız bırakmadı. 72 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk'e destek vermek adına zorlu mücadeleyi yerinden izlemek için Londra'ya geldi. 

''TÜRKİYE İYİ BİR ANTRENÖR KAZANDI''

Maç öncesinde TRT Spor'a konuşan Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili "Arda'ya destek olmak için geldik. Kısıtlı şartlara rağmen Shakhtar Donetsk'te çok iyi işler yapıyor. Ligde şampiyonluğa gidiyor. Konferans Ligi'nde ise yarı finalde. Özellikle kendi oyununu içeride ve dışarıda hiç vazgeçmeden uygulayabilmesi, kendisine ait oyun felsefesini ortaya koyması çok önemli. Çok daha başarılı olacaktır. Belki ilerideki başarılarından sonra bugünkü başarısı çok sıradan kalabilir. Türkiye iyi bir antrenör kazandı diyebiliriz." sözlerini sarf etti. 

FİNALE ÇIKAN İKİNCİ TÜRK OLABİLİR

Shakhtar Donetsk'in Crystal Palace'ı elemesi durumunda Arda Turan, Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör ünvanını alacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta

DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı

Aralarında Türkiye de var! DSÖ'den 12 ülkeye ölümcül virüs uyarısı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Helal.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi

Putin’in tek Avrupalı misafirine büyük engel! Yolculuk değil çile
Tünel üzerine asılan yazıyı gösteren vatandaş, yazılan 20 TL'lik cezaya isyan etti

Tünel üzerindeki yazıyı gösteren vatandaş, yazılan cezaya isyan etti
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket

İran'a sunduğu anlaşma İsrail'i karıştırdı: Bizim için felaket
Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Real Madrid'de deprem! Yumruk yumruğa kavganın bedeli çok ağır oldu

Yumruk yumruğa kavganın bedelini fena ödeyecekler
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu

Yolun sonu!