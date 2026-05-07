Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor

Ligde ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, gelecek sezon öncesi bomba bir transferi resmileştiriyor.

BRENDA CASTILLO TAKIMINA VEDA ETTİ

Şubat ayında anlaşma sağladığı iddia edilen Dominik Cumhuriyeti’nin ünlü libero oyuncusu Brenda Castillo İtalya’daki kulübü Savino Del Bene Scandicci’den ayrıldığını resmen duyurdu. İtalyan takımı, tecrübeli oyuncuya duygusal bir veda mesajı yayınlayarak teşekkür etti.

2 YIL BOYUNCA FENERBAHÇE'DE

33 yaşındaki 1.67 boyundaki Castillo ile sarı-lacivertlilerin 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilmişti. Dünyanın en iyi liberolarından biri olarak gösterilen Castillo, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak ve yeni sezonda ilk kez Vodafone Sultanlar Ligi’nde forma giyecek.

SON 3 SEZONDUR İTALYA'DA

Son 3 sezondur İtalya’da Savino Del Bene Scandicci ve Allianz Vero Volley Milano formalarını giyen Castillo, daha önce Azerbaycan, Brezilya ve Porto Riko takımlarında da oynamıştı. Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı ile 3 kez Olimpiyatlara katılan yıldız, 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda en iyi libero seçilmişti. Kariyerinde 100’den fazla bireysel ödülü bulunan Castillo’nun Fenerbahçe’ye katılmasıyla Sultanlar Ligi’ne büyük bir yıldız katılmış olacak.