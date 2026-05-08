Aydın'da yeni vali Osman Varol'u karşılama töreninde protokol krizi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği görevine atanan Osman Varol, düzenlenen törenle görevine başladı. İlk açıklamasında “ortak akıl” ve “şeffaf yönetim” vurgusu yapan Varol’un karşılama töreninde yaşanan protokol düzeni ise dikkat çekti. AK Parti ve MHP il başkanlarının resmi sıralamanın önünde yer alması tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman Valiliği görevinden Aydın Valiliği’ne atanan Osman Varol, düzenlenen karşılama töreniyle yeni görevine başladı.

Varol’u valilik binası önünde AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Polis mangasını selamlayan Varol, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“ŞEHRİMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK ÇALIŞMALARI HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

Görevine başlamaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Osman Varol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti.

Aydın’da ortak aklı esas alan bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını ifade eden Varol, tüm paydaşlarla istişare içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

Aydın’ın tarım, turizm ve birçok alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Varol, “Özellikle şehrimize hep beraber karar vereceğimiz, belki bizi geleceğe taşıyacak, vatandaşımızın refahını arttıracak vizyoner çalışmalarımızı hep birlikte ortaya koyacağımızı taahhüt etmek istiyorum” dedi.

TÖRENDE “PROTOKOL DÜZENİ” TARTIŞMASI

Vali Osman Varol için düzenlenen karşılama töreninde yaşanan protokol düzeni ise dikkat çekti.

Siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve protokol üyelerinin katıldığı törende, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ile MHP Aydın İl Başkanı Osman Çımaroğlu’nun resmi protokol sıralamasında ön sıralarda yer aldığı görüldü.

İl başkanlarının resmi protokol listesinde 10. sırada bulunduğu öğrenilirken, törendeki yerleşim düzeni katılımcılar arasında tartışma konusu oldu.

Karşılama törenine ilişkin görüntüler sosyal medyada da gündem olurken, protokol düzenine ilişkin yorumlar dikkat çekti.

Kaynak: AA
