Haberler

Yusuf Yazıcı'dan kötü haber! 6 yılda 3. kez aynı kabusu yaşadı

Yusuf Yazıcı'dan kötü haber! 6 yılda 3. kez aynı kabusu yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı’nın sol diz çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. Milli futbolcu son 6 yılda üçüncü kez aynı sakatlığı yaşadı.

Olympiakos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı’dan kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

Yunan basınından Gazzetta’nın haberine göre Yusuf Yazıcı’nın sol dizindeki çapraz bağlar yeniden koptu. Milli futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

6 YILDA 3. KEZ AYNI SAKATLIK

29 yaşındaki futbolcu kariyerinde üçüncü kez çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Yusuf Yazıcı daha önce Lille forması giydiği dönemde de aynı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

OLYMPIAKOS’A GİDİNCE YİNE SAKATLANMIŞTI

Milli yıldız, Olympiakos’a transfer olduktan kısa süre sonra da benzer bir sakatlık yaşamış ve sahalardan uzak kalmıştı.

SEZONUN İLK BÖLÜMÜNÜ KAÇIRABİLİR

Haberde Yusuf Yazıcı’nın gelecek sezonun ilk bölümünde forma giymesinin zor olduğu aktarıldı. Yusuf Yazıcı, bu sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 27 maçta 7 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor

CHP'den çıkarma! Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyorlar
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son

Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor! Yıkım da var para cezası da
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Artık bırak futbolu..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok

Tesadüfen çekilen bu video sayesinde Türkiye'de adını bilmeyen yok
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı

Bir ilçenin utancı! Görüntü belediyenin skandal kararı sonrası çekildi
Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı

Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok

Tesadüfen çekilen bu video sayesinde Türkiye'de adını bilmeyen yok
16 yaşındaki Mert, evde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

Balkondan girdiği evde 16 yaşındaki çocuğu korkunç halde buldu
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir

Yarın hayatının şokunu yaşayabilir