Haberler

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hüseyin Tatlı, abisi İbrahim Tatlıses’in sanat hayatında kendisini engellediğini öne sürerek sert açıklamalarda bulundu ve artık susmayacağını söyledi.

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Uzun süredir sessiz kaldığını belirten Tatlı, artık susmayacağını söyledi.

“ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Hüseyin Tatlı, açıklamasında bugüne kadar sessiz kalmasının nedeninin efendiliği olduğunu ifade ederek, “Kimse sanmasın ki korkaklığımdandır. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. İbrahim Tatlıses’in öz kardeşiyim, Hüseyin Tatlı’yım ben. Herkes haddini bilecek” dedi.

“KİMSE BENİM ÖNÜMÜ AÇMADI”

Sanat hayatına dair de konuşan Tatlı, bugüne kadar kendisine destek olunduğu yönündeki söylemleri reddetti. “Bana bu zamana kadar ‘Ben senin önünü açtım, destek oldum’ diyenler yalan söylüyor. Kimse benim önümü açmadı, aksine önümü kestiler” ifadelerini kullandı.

“SANAT HAYATIMI BİTİRMEK İSTEDİ”

Kardeşi İbrahim Tatlıses hakkında da dikkat çeken iddialarda bulunan Hüseyin Tatlı, “İbrahim Tatlıses benim abimdir, canımdır ama o da benim önümü kesmiştir. Benim sanat hayatımı bitirmek için elinden geleni yapmıştır” dedi.

“ARTIK SUSMAYACAĞIM”

Hüseyin Tatlı, açıklamasının devamında ise yaşananları detaylı şekilde anlatacağını belirterek, “Şimdi çıkmışlar televizyonlarda destek olduklarını söylüyorlar. Yalan, külliyen yalan. Artık susmayacağım, her şeyi bir bir anlatacağım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj
Hürmüz'de gerilim arttı, Trump'tan açık tehdit var: Ateşkes olmazsa...

Saldırılar sonrası gerilim artıyor! Savaş boyunca bunu ilk kez söyledi
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı

Hesap vakti! ODTÜ'deki olayların öncesi ve sonrası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araçların önünü kesti, 'polisim' deyip havaya ateş açtı

"Polisim" deyip trafiği birbirine kattı, havaya 2 kere ateş etti
16 yaşındaki Mert, evde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

Balkondan girdiği evde 16 yaşındaki çocuğu korkunç halde buldu
Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok

Tesadüfen çekilen bu video sayesinde Türkiye'de adını bilmeyen yok
Araçların önünü kesti, 'polisim' deyip havaya ateş açtı

"Polisim" deyip trafiği birbirine kattı, havaya 2 kere ateş etti
Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!