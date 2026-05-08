Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

İbrahim Tatlıses’in kardeşi Hüseyin Tatlı, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Uzun süredir sessiz kaldığını belirten Tatlı, artık susmayacağını söyledi.

“ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Hüseyin Tatlı, açıklamasında bugüne kadar sessiz kalmasının nedeninin efendiliği olduğunu ifade ederek, “Kimse sanmasın ki korkaklığımdandır. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. İbrahim Tatlıses’in öz kardeşiyim, Hüseyin Tatlı’yım ben. Herkes haddini bilecek” dedi.

“KİMSE BENİM ÖNÜMÜ AÇMADI”

Sanat hayatına dair de konuşan Tatlı, bugüne kadar kendisine destek olunduğu yönündeki söylemleri reddetti. “Bana bu zamana kadar ‘Ben senin önünü açtım, destek oldum’ diyenler yalan söylüyor. Kimse benim önümü açmadı, aksine önümü kestiler” ifadelerini kullandı.

“SANAT HAYATIMI BİTİRMEK İSTEDİ”

Kardeşi İbrahim Tatlıses hakkında da dikkat çeken iddialarda bulunan Hüseyin Tatlı, “İbrahim Tatlıses benim abimdir, canımdır ama o da benim önümü kesmiştir. Benim sanat hayatımı bitirmek için elinden geleni yapmıştır” dedi.

“ARTIK SUSMAYACAĞIM”

Hüseyin Tatlı, açıklamasının devamında ise yaşananları detaylı şekilde anlatacağını belirterek, “Şimdi çıkmışlar televizyonlarda destek olduklarını söylüyorlar. Yalan, külliyen yalan. Artık susmayacağım, her şeyi bir bir anlatacağım” ifadelerini kullandı.

