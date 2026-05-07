AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum

AK Parti’ye geçeceği iddialarıyla gündemde olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tv100’e yaptığı açıklamada CHP’ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Köksal, “İki tarafla mücadele etmek için seçilmedim. Ama CHP ile mücadeleden yoruldum” dedi.

“MEMLEKETİME HİZMET ETMEK İSTEDİM"

CHP’den AK Parti’ye geçeceği yönündeki kulis bilgileri siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, Burcu Köksal ilk kez tv100’e konuştu. Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Köksal’ın açıklamalarını tv100 ekranlarında yayınlanan “Başak Şengül ile Doğru Yorum” programında aktardı.

Kelkitlioğlu’nun aktardığına göre Köksal, süreç hakkında fazla konuşmak istemediğini belirtti ancak söyledikleri kulislerin doğru olduğunu ispat eder nitelikte oldu. Köksal, "Tüm Türkiye her şeyi öğrendi" sözleri ile dedikoduların gerçek olduğunu üstü kapalı doğruladı.

Son günlerin siyasette adı en çok anılan ismi olan Köksal, şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu süreçte çok fazla konuşmak istemiyorum. Tüm Türkiye her şeyi öğrendi. İki tarafla mücadele etmek için seçilmedim. Memleketime hizmet için milletvekilliğini bırakıp belediye başkanı oldum.”

“CHP BENİ ÇOK YORDU”

Burcu Köksal açıklamasında, asıl amacının Afyonkarahisar’a hizmet etmek olduğunu vurgulayarak, “Ben hizmet etmek istedim. Memleketime hizmet etmektir benim çabam. Ama CHP beni çok yordu” sözleri ile de dikkat çekti.

KIRGINLIĞININ NEDENİNİ BARIŞ YARKADAŞ AÇIKLADI

Konu ile ilgili konuşan eski CHP Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş da yaptığı açıklamada Köksal'ın kırgınlıklarının nedenini anlattı. Yarkadaş Köksal'ın, “CHP üyeleri bana küfür etti ve herhangi bir işlem yapılmadı" dediğini aktardı.

Yarkadaş, " “Burcu Köksal arkadaşıma konuştu. ‘Bana ve aileme özellikle sosyal medyada CHP üyesi olduğunu bildiğim kişiler tarafından hakaretlerde bulunuldu. Bunların hepsini toparladım ve CHP’nin ilgili disiplin kurullarına yolladım. Buna rağmen CHP üyelerine herhangi bir işlem yapılmadı. Üstelik bu kişiler savunmalarını verirken o küfürlerin arkasında olduklarını açıkça beyan ettiler. Bu dosya herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldı, bu beni çok kırdı. Bu kişiler sosyal medyadaki hakaretlerine hala devam ediyorlar.’ dedi.” ifadelerini kullandı.